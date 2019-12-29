В Петербурге сотрудники ФСБ задержали двух мужчин, планировавших организовать теракты в новогодние праздники. Нападения хотели совершить в местах массового скопления людей, отмечают силовики.
ФСБ задержала двух мужчин в Петербурге, которые готовились к терактам в новогодние праздники
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Фото: Shutterstock
«Федеральной службой безопасности РФ на основании ранее полученной от американских партнеров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан», – передали в ФСБ РФ агентству ТАСС.
Кроме того, у задержанных найдены материалы, которые послужили доказательством того, что они готовились к терактам в начале января 2020 года. Какие именно материалы, в ФСБ РФ не раскрывают.
В настоящий момент возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к теракту» и «Участие в деятельности террористической организации».
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