Метрополитен Петербурга объявил аукцион на капитальный ремонт эскалаторов станции «Адмиралтейская», пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на данные, размещенные на портале госзакупок.
На станции «Адмиралтейская» отремонтируют эскалаторы за 9 миллионов
Так, начальная (максимальная) цена контракта – 9,26 миллиона рублей. Итоги должны подвести 10 января. Подрядчик будет обязан полностью заменить щетки безопасности, установленные на балюстраде эскалаторов, на новые, так как нынешние уже износились.
Работы намечены на 3 февраля следующего года. Продлятся они до 24 апреля.
Напомним, сроки сдачи новых станций Красносельско-Калининской линии метрополитена перенесли на год. Изначально контрактом предполагалось, что «Юго-Западную» и «Путиловскую» запустят в июне 2022 года, однако теперь их откроют не раньше сентября 2023 года.
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