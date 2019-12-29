На станции «Адмиралтейская» отремонтируют эскалаторы за 9 миллионов

Напомним, сроки сдачи новых станций Красносельско-Калининской линии метрополитена перенесли на год. Изначально контрактом предполагалось, что «Юго-Западную» и «Путиловскую» запустят в июне 2022 года, однако теперь их откроют не раньше сентября 2023 года.

