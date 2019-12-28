В воскресенье, 29 декабря, в Петербурге похолодает. По прогнозу Северо-Западного гидрометцентра, завтра в городе ожидается до -3 градусов, а ночью столбик термометра опустится до -8. При этом в Ленинградской области ночью 29 декабря прогнозируют -15...-18 градусов.
В пригородах Петербурга похолодает. Синоптики обещают морозы, метель и сильный ветер
Однако уже в понедельник, 30 декабря, синоптики обещают потепление до +4, а также мокрый снег, дождь и сильный ветер. Ночью же температура воздуха составит -3. Кроме того, специалисты предупреждают о гололедице. А в пригородах Петербурга обещают в этот день метель, гололедицу и сильный ветер – его порывы достигнут 15-20 метров в секунду.
Напомним, что в конце декабря в Петербурге распустилась верба. Набухшие почки были замечены на улице Белышева в Невском районе. Несмотря на то, что в новогоднюю ночь синоптики обещали легкий «минус», горожане уверены: «скоро бабочки полетят».
За неделю до Нового года петербуржцы заметили цветущие одуванчики. Из-за аномальной погоды в Государственном историко-архитектурном и природном музее-заповеднике «Парк Монрепо» в Выборге распустились колхикумы — так называемые «безвременники». «Это луковичные растения, которые были высажены производителями работ в сентябре. По планам озеленителей, колхикум должен был перезимовать, чтобы выйти весной», — поделились сотрудники парка. А еще на Петроградской стороне нашли дерево, усыпанное яблоками.
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