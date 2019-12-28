В пригородах Петербурга похолодает. Синоптики обещают морозы, метель и сильный ветер

Напомним, что в конце декабря в Петербурге распустилась верба. Набухшие почки были замечены на улице Белышева в Невском районе. Несмотря на то, что в новогоднюю ночь синоптики обещали легкий «минус», горожане уверены: «скоро бабочки полетят».



За неделю до Нового года петербуржцы заметили цветущие одуванчики. Из-за аномальной погоды в Государственном историко-архитектурном и природном музее-заповеднике «Парк Монрепо» в Выборге распустились колхикумы — так называемые «безвременники». «Это луковичные растения, которые были высажены производителями работ в сентябре. По планам озеленителей, колхикум должен был перезимовать, чтобы выйти весной», — поделились сотрудники парка. А еще на Петроградской стороне нашли дерево, усыпанное яблоками.

