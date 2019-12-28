Берег Финского залива в Курортном районе покрылся торосами – нагромождениями обломков льда. Жители Сестрорецка публикуют фотографии ледяных глыб в сообществе «НОВОСТИ СЕСТРОРЕЦКА».
На берегу Финского залива образовались торосы — нагромождения обломков льда
Елена Галкина в комментариях к посту поделилась снимками с территории пляжа между парком «Дубки» и Курортом. На них детскую площадку также окружили плотные обломки льда. «Хотели снега? Берите хотя бы лед!», – добавляют пользователи «ВКонтакте».
Неделю назад, 20 декабря, Сестрорецк затопило. Во время наводнения ветер пригнал на берег Финского залива лед, который образовался с начала зимы, уточняет «Фонтанка».
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