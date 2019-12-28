На берегу Финского залива образовались торосы — нагромождения обломков льда

Елена Галкина в комментариях к посту поделилась снимками с территории пляжа между парком «Дубки» и Курортом. На них детскую площадку также окружили плотные обломки льда. «Хотели снега? Берите хотя бы лед!», – добавляют пользователи «ВКонтакте».