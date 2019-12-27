Сроки сдачи новых станций Красносельско-Калининской линии метрополитена перенесли на год

Дополнительное соглашение о переносе сроков сдачи новых станций в эксплуатацию подписали Дирекция транспортного строительства и ОАО «Метрострой». Как пишет «Фонтанка», информацию об этому подтвердили и в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры. «Законом о бюджете Санкт-Петербурга определены объемы финансирования объекта по годам. Исходя из этих условий, остаток финансирования по объекту отнесен на 23 год, в связи с этим заключено допсоглашение о переносе срока выполнения работ», — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга показал новые проектные изображения станций Красносельско-Калининской линии метрополитена — «Путиловская» и «Юго-Западная» («Казаковская»). Именно на этих, строящихся в данный момент станциях технические и архитектурно-планировочные решения были пересмотрены.

Станция метро «Юго-Западная» разделена на три цилиндрических нефа — центральный зал (его соединят с вестибюлем эскалатором) и два боковых нефа для посадки в вагоны. Основой композиции станут металлические ступенчатые арки, которые будут обрамлять проходы между залами. В оформлении отказались от темы артиллерии и посвящения маршалу Василию Ивановичу Казакову. Новое дизайнерское решение ассоциативно связано лентой наиболее известных государственных военных наград ордена «Святого Георгия» и «Георгиевский крест».

Станция «Путиловская» Красносельско-Калининской линии метрополитена будет трехзальной — колонного типа. Для безопасности между поездом и посадочной платформой, ширина которой составит 16,3 метра, установят автоматические двери. Основной композиции станет центральный зал с арками из нержавеющей стали, динамичные формы которых будут показаны на контрасте с белым потолком и светлым полом, что визуально расширит пространство. Посмотрите также первые фотографии со строительной площадки вестибюля станции «Путиловская».