Вокзал «Новый Петергоф» планируют отреставрировать до конца 2023 года

«В 2020 году планируется провести проектно-изыскательские работы вокзала станции «Новый Петергоф», после чего должны начаться строительно-монтажные работы. Планируемый срок окончания реставрации — конец 2023 года, в случае согласования проведенных работ с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры», — сообщили «Петербургскому дневнику» в в службе корпоративных коммуникаций ОЖД.

Станция Октябрьской железной дороги «Новый Петергоф» в Петродворцовом районе Петербурга была построена по проекту архитектора Николая Бенуа в 1853-1857 годах и относится к числу первых в России. Общая планировка наружной части вокзала представляет собой уменьшенную копию католического собора итальянского города Орвието, в реставрации которого Бенуа принимал участие в 1843 году. Первоначально железная дорога из Петербурга заканчивалась внутри здания вокзала, но позже, при продолжении путей в сторону Ораниенбаума, западная стена здания была разобрана.