10 героев 2019-го: петербуржцы, которые вдохновляли нас в уходящем году

«Для него перемещение на доске стало решением многих проблем, – рассказал «Собака.ru» тренер Павел Мушкин. – На коляске передвигаться сложнее и менее весело для ребенка. Познакомились мы в 2016 году – я организовал строительство первого бетонного скейт-парка в Петербурге, в нем мы проводим бесплатные открытые занятия для всех желающих. Максим жил рядом, и в какой-то момент родители привели его к нам.

Увидев его, я решил рассказать, чего он может добиться – и показал ему несколько видео с такими же ребятами, как он, только постарше, скейтерами с ограниченными возможностями из Америки, Бразилии. Они популярны, вдохновляют людей по всему миру и летают не хуже остальных спортсменов, я сказал Максу, что он может также. Он, конечно, удивился – о скольжении по перилам, прыжкам через ступеньки и других крутых штуках он тогда ничего не знал, но сразу заинтересовался».