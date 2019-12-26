Они – не самые знаменитые или не самые богатые люди, но городу есть, за что их поблагодарить в уходящем году.
10 героев 2019-го: петербуржцы, которые вдохновляли нас в уходящем году
Екатерина – она на собственной кухне готовит по 350 кг спасенной еды в неделю для нуждающихся, а в январе откроет благотворительное кафе
Екатерина полгода назад создала проект «История одной кухни» – на сегодняшний день она не только еженедельно делает 84 литра супа для «Ночлежки», но и кормит всех, кто просит у нее помощи в соцсетях. «Собака.ru» девушка рассказала, почему решила кормить всех нуждающихся, не задавая вопросов, как выстраивать личные границы при занятии благотворительностью и зачем она собирается открыть в Петербурге столовую, в который каждый сможет получить блюдо бесплатно.
Цитата из интервью «Собака.ru»
«Есть дела, для которых нужно искать мотивацию, а есть то, что ты не можешь не делать. Тебе же не нужно искать мотивацию, чтобы проводить время с любимым человеком? И здесь также. На данный момент это самое важное дело, которым я занимаюсь. Есть 15 человек, которым очень нужна моя помощь. Я решаю одну проблему людей, чтобы они могли справляться со всеми остальными неурядицами, которых сейчас в их жизни полно. Мне важно готовить очень вкусно, чтобы еда приносила максимум эмоций. У людей, которые живут на улице или у которых множество проблем, очень мало эндорфинов, мало радости. А моя еда может давать им положительные эмоции, которые помогут справляться».
Ольга Мнишко – благодаря создательнице «Велосипедизации Петербурга» и фестиваля «Живые улицы» преобразилась набережная Карповки
В сентябре завершились работы на участке от улицы Чапаева до Первого медицинского университета на набережной реки Карповки. Еще недавно это был безлюдный пустырь, а теперь здесь круглосуточно кипит жизнь. Новое общественное пространство стало первым в городе, в проектировании которого приняли участие сами жители района, подробно о том, как оно планировалось и обсуждалось, «Собака.ru» писала здесь. О его реализации и планах Ольга вместе с главой Петроградского района и директором ландшафтной мастерской рассказывала здесь.
Цитата из интервью «Собака.ru»
«Мне кажется важным, чтобы администрация приходила к жителям не с готовым планом, а создавала его вместе с ними. Необходимо прививать культуру диалога, я столкнулась с тем, что не только чиновники не умеют разговаривать с людьми, но и люди не умеют разговаривать с чиновниками. Моя задача – быть связующим звеном, все, что я делаю, направлено на то, чтобы маленькими шажочками выстроить взаимодействие между властью и городом. Сейчас они воспринимают друг друга как враги, но только если мы начнем относиться ко всем уважительно, видеть в первую очередь людей, то сможем эту забюрократизированную, кривую систему поменять».
Александра Рощина – создательница самого большого в Петербурге магазин товаров без упаковки
В открывшемся весной на Петроградской стороне магазине «Крупа» можно на развес купить любые крупы и макароны, бобовые, муку, орехи, специи, сухофрукты, бытовую химию и уходовую косметику, а также замену одноразовым вещам – трубочки, восковые салфетки, мешочки, диски. Создательница магазина написала для «Собака.ru» колонку о том, как и зачем она стала заниматься эко-бизнесом и как советские практики возвращаются в нашу жизнь, приобретая новый смысл.
Цитата из колонки для «Собака.ru»
«Даже те, кто не имеет отношения к раздельному сбору, говорят, как устали от все увеличивающегося количества пластика. Мне стало понятно, что наши соотечественники не просто готовы к переменам, но и охотно идут к ним. Мы, наконец, перестали бояться нового. Теперь главное, что мы можем сделать – это стараться быть рациональными. Если покупать все, что возможно, без упаковки, то и выбрасывать ничего не придется».
Альфия Айситулина — петербурженка, которая шьет платья из советских тканей (круче, чем у вашей бабушки!)
Самые модные ситцевые платья — не у Vetemenets и Louis Vuitton, а у петербургской марки Kookaburra! 32-летняя Альфия Айситулина находит советские ткани, шьет из них аутетичные наряды (некоторые — с «сюрпризом»!) и продает в небольшой студии в «Севкабель Порту». «Собака.ru» поговорила с мастерицей.
Цитата из интервью «Собака.ru»
«В 2016 году мне в руки попали советские ткани — с изображением часиков, машинок, карандашей. Их невозможно было найти в обычных магазинах, разве что в лавках, на барахолках или напрямую у владельцев — к примеру, через «Авито» (я так и гуглила: «ткани СССР»). Сначала я шила платья исключительно для себя, потом дарила друзьям, а уже после фотографировала, выкладывала в Instagram и продавала — изделия стали пользоваться популярностью».
Никита Сивушкин – он семь лет собирает невидимки на улицах Петербурга и благодаря этому стал знаменитостью (что? да!)
Он собрал 7 500 шпилек и невидимок на улицах Петербурга, снял фильм об этом, написал методичку, разделил находки на 24 вида, сделал интерактивную карту и запустил авторскую экскурсию. «Собака.ru» Никита рассказал, как это странное занятие помогает людям лучше понять себя и время, в котором мы живем.
Цитата из интервью «Собака.ru»
«Меня спрашивают, когда это закончится, а я не думаю, что это произойдет, потому что, кажется, этот процесс идеально описывает мое отношение к миру. Мне всегда импонировала деятельность, которая не имеет приложения. Сейчас люди подходят ко всему со стремлением узнать, как устроен каждый процесс. Дух времени витает и говорит: «Никита, ты чмошник, ты не знаешь, почему дождь идет, а все знают». А мне для комфортной жизни это знание вообще не нужно, я не получаю кайфа от четкого осознавания действительности. Мне наоборот очень нравится, когда я ничего не понимаю – это такая детская штука, от которой все пытаются избавиться. Я не хочу этим заниматься, а вот делать что-то бессмысленное – это отлично».
Артур Стамбульцян – он решил законными методами бороться с парковкой на пешеходной Малой Конюшенной улице. И победил!
Малая Конюшенная улица в центре города является пешеходной с 1997 года, однако до марта 2019 года ежедневно на ней парковались десятки автомобилей. Петербуржец Артур Стамбульцян, работающий недалеко от нее, решил исправить проблему самым честным способом – и через месяц звонков, писем и переговоров вернул это место горожанам, предпочитающим передвигаться на своих двоих. Как и зачем прогонять автомобилистов с одной из немногих пешеходных зон города, Артур рассказал «Собака.ru».
Цитата из интервью «Собака.ru»
«На ситуацию в России все постоянно жалуются – и я тоже. Мне хотелось понять, что будет, если попытаться решить проблему самым честным способом. Я сделал вывод, что система, конечно, работает, но крайне неоднозначно. Я удовлетворен тем, что результат виден, но мне кажется, что должно быть лучше и оперативнее. Я недавно был в Праге и видел, как там человеку, поставившему машину на пешеходную зону, сразу выписывают штраф, а автомобиль увозит эвакуатор. Так и должно быть – у нас пешеходных улиц в центре и так очень мало и странно отдавать их водителям».
Юлия Алешичева — 81-летняя бабушка с деменцией, которая делает феноменальные вышивки по работам Кустодиева и Джорджоне
81-летняя Юлия Алешичева из Ленинградской области делает вышивки, достойные галерей современного искусства. Под кутюрную интерпретацию работ Кустодиева, Джорджоне и портретов Spice Girls ее внук Ян Горкунов завел Instagram «Girl from 1938», на который сейчас подписаны 13,5 тысяч человек. «Собака.ru» взяла у Яна первое интервью о его бабушке — о том, кем она проработала всю свою жизнь, почему начала вышивать без опыта, и как ремесло позволяет ей бороться с синдромом деменции.
Цитата из интервью внука Юлии Яна для «Собака.ru»
«Вышиванием она захотела заниматься сама, никто ее к этому не подталкивал. Начала с наволочек на подушки с изображением цветов — находила у себя газеты и календари с красивыми картинками, распускала нитки из трикотажных кофт и принималась за работу. Потом уже вышивала на любых кусках ткани, сшитых между собой, — когда у нее получилась «Русская Венера в бане», мы были в восторге, смеялись, поняли, что у нее есть собственный стиль и видение картин. Вышивание во многом помогает ей бороться с деменцией: она расслабляется, улыбается, радуется жизни несмотря на свою довольно непростую судьбу».
Максим Абрамов – 10-летний скейтер, потерявший обе ноги в пожаре, прославился своими трюками на весь мир
10-летний петербуржец Максим Абрамов стал первым российским спортсменом, видео с которым опубликовал в своем Instagram легендарный Тони Хоук и, пожалуй, самым известным на данный момент в мире ребенком-скейтбордистом с ограниченными возможностями. Но впервые в СМИ о Максиме писали гораздо раньше и по гораздо более грустному поводу – во время суда над его матерью. По ее недосмотру произошел пожар, в котором мальчик потерял обе ноги. «Собака.ru» поговорила с тренером Максима, президентом Федерации скейтбординга Петербурга Павлом Мушкиным и рассказала полную историю юного спортсмена.
Цитата из интервью тренера Максима для «Собака.ru»
«Для него перемещение на доске стало решением многих проблем, – рассказал «Собака.ru» тренер Павел Мушкин. – На коляске передвигаться сложнее и менее весело для ребенка. Познакомились мы в 2016 году – я организовал строительство первого бетонного скейт-парка в Петербурге, в нем мы проводим бесплатные открытые занятия для всех желающих. Максим жил рядом, и в какой-то момент родители привели его к нам.
Увидев его, я решил рассказать, чего он может добиться – и показал ему несколько видео с такими же ребятами, как он, только постарше, скейтерами с ограниченными возможностями из Америки, Бразилии. Они популярны, вдохновляют людей по всему миру и летают не хуже остальных спортсменов, я сказал Максу, что он может также. Он, конечно, удивился – о скольжении по перилам, прыжкам через ступеньки и других крутых штуках он тогда ничего не знал, но сразу заинтересовался».
Юлия Кулешова – она создала проект помощи людям, которые, как и она, пережили сексуальное насилие в детстве
В конце 2018 года создательница первого в России благотворительного магазина «Спасибо!» Юлия Кулешова публично рассказала о том, что с пяти до 12 лет подвергалась насилию со стороны своего отчима. Тогда же она попросила людей с похожим опытом писать ей — и получила более 300 писем за месяц. В 2019 году она запустила проект «Тебе поверят» — инициативу, специализирующуюся на проблемах сексуального насилия над детьми. «Собака.ru» она рассказала об огромных масштабах беды и планах.
Цитата из интервью «Собака.ru»
«Во многих странах сексуальное насилие над детьми — не секрет, они признали это еще лет 50 назад, и начали работать над профилактикой и помощью жертвам. У нас же это даже не выделено в отдельную проблему, все делают вид, что этого нет. Из-за отсутствия системы дети ничего не знают о границах своего тела и узнают, что над ними было совершено насилие, только постфактум. Родители считают, что если информацию скрывать, то с ребенком этого и не случится, но ведь невозможно все время держать его в поле зрения. Без базовой профилактики взрослый всесилен, а жертве некуда податься».
Иван Гусев – создатель VK Coin
1 апреля социальная сеть «ВКонтакте» запустила собственную валюту VK Coin – чтобы получить ее, нужно было нажимать на кнопку в приложении. За виртуальные деньги почти ничего нельзя было купить, но все же за 10 дней проект обогнал по популярности главные игры в мире вроде Dota, одновременно в нем были онлайн 1 100 000 человек, более 5 000 000 в день, 14 000 лет в сумме проведено в приложении. О том, что это было, «Собака.ru» поговорила с руководителем проекта.
Цитата из интервью «Собака.ru»
«Не «поиграли и забыли», а чтобы это были лучшие 10 дней 2019 года – как многие из них нам и писали. Школьник впервые получил возможность стать самым богатым в классе, к нему приходили друзья и просили коины. У людей менялась жизнь – пусть и в выдуманном мире. Это мы, взрослые, уже скучные, у нас не хватает фантазии, чтобы наделить кэпс или вкладыш от жвачки, как было в нашем детстве, смыслом».
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