Петербургский «Музей здоровья» запускает интерактивную новогоднюю выставку, посвященную сердцу

Со 2 по 12 января в «Музее здоровья» на Моховой улице, 17 будут рассказывать о том, как устроено и работает сердце, как сохранить его здоровым, бывает ли сердце с правой стороны и правда ли, что сон на левом боку вреден. Посетители также смогут попробовать себя в роли врача XIX века, услышать и даже увидеть биение своего сердца.

В новогодние каникулы музей работает без предварительной записи — с 11:00 до 18:00. Стоимость входного билета составит 250 рублей.

Напомним, «Музей здоровья» — интерактивное пространство, наглядно пропагандирующее здоровый образ жизни, открылся на Моховой улице в ноябре 2019 года. С помощью игры и обучения посетителям расскажут о принципах правильного питания, вреде алкогольных и табачных изделий, предложат примерить костюм «лишнего веса» и даже «пьяные очки» — для того, чтобы почувствовать, «насколько неадекватно оценивает окружающую реальность человек в состоянии алкогольного опьянения».