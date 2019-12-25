Разговорчивая альпака, голуби-привереды и северный олень: в Ленинградском зоопарке появились новые животные

У каждого нового животного Ленинградского зоопарка свой особенный характер. Пара венценосных голубей, расположившаяся в павильоне «Приматы», оказалась весьма привередливой. По рациону таким птицам полагается смесь из овса, семян подсолнечника, нута и пшена, только вот последнее не пришлось им по вкусу. Несмотря на то, что все ингредиенты в миске тщательно перемешаны между собой, пара умудряется оставлять пшено совершенно нетронутым.

Самец альпаки черно-белого окраса поселился по соседству с альпакой Бубликом. И оказался очень общительным! Новый житель верблюжатника почти без остановки общается как с сотрудниками, так и с посетителями, но, как признаются в зоопарке, особенно подружился с соседом. «Два самца сидят в соседних вольерах, это позволяет им легко контактировать между собой. Пока малыш повторяет все за старшим товарищем — вместе с ним ходит на обед, прогуливается вдоль решетки или отдыхает в уютном домике», — говорят сотрудники зоопарка.

Пара северных оленей Тайга и Таймыр в меру спокойные, но и любопытные — самец и самка сначала исследовали новый вольер, а после начали знакомиться с соседями. Самец черного грифа также прекрасно обосновался в зоопарке и даже нашел себе любимое место для отдыха — он предпочитает восседать на самой вершине своего домика, откуда открывается обширный вид на зоопарк.