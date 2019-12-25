Петербурженка, которая на собственной кухне готовит спасенную еду для нуждающихся, откроет благотворительное кафе

«Я открываю пространство. В котором каждый нуждающийся сможет получить еду, одежду, предметы гигиены. В котором можно будет получить бесплатную стрижку, или помощь психолога. В котором одни люди будут помогать, а другие получать помощь», — пишет Екатерина. «Спасибо вам за то, что помогаете в этом. Получается, что в нашем городе будет место, которое одновременно помогает нуждающимся и уменьшает количество свалок. За полгода мы с вами спасли почти 4 тонны еды. И из этого сделали около 16000 порции еды. У меня в голове не укладываются такие цифры. Вы все большие молодцы», — добавляет она.

Договор аренды помещения Екатерина подпишет уже сегодня, 25 декабря, после чего начнет ремонт — в общей сложности на него потребуется 250 тысяч рублей. Из них у петербурженки есть 80 тысяч. «Оставшиеся 170 тысяч мне предстоит найти, заработать, занять, собрать. Сейчас мне очень нужна ваша помощь переводами и репостом данного поста. Спасибо всем, кто помогает, благодаря вам это все стало реальностью», — пишет Екатерина.