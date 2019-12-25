Автор проекта «История одной кухни» петербурженка Екатерина, которая на собственной кухне готовит спасенную еду для «Ночлежки» и всех, кто просит у нее помощи в соцсетях, откроет благотворительное кафе. В пространстве каждый нуждающийся сможет получить не только еду, но и одежду, предметы гигиены, бесплатную стрижку и даже помощь психолога.
Петербурженка, которая на собственной кухне готовит спасенную еду для нуждающихся, откроет благотворительное кафе
«Я открываю пространство. В котором каждый нуждающийся сможет получить еду, одежду, предметы гигиены. В котором можно будет получить бесплатную стрижку, или помощь психолога. В котором одни люди будут помогать, а другие получать помощь», — пишет Екатерина. «Спасибо вам за то, что помогаете в этом. Получается, что в нашем городе будет место, которое одновременно помогает нуждающимся и уменьшает количество свалок. За полгода мы с вами спасли почти 4 тонны еды. И из этого сделали около 16000 порции еды. У меня в голове не укладываются такие цифры. Вы все большие молодцы», — добавляет она.
Договор аренды помещения Екатерина подпишет уже сегодня, 25 декабря, после чего начнет ремонт — в общей сложности на него потребуется 250 тысяч рублей. Из них у петербурженки есть 80 тысяч. «Оставшиеся 170 тысяч мне предстоит найти, заработать, занять, собрать. Сейчас мне очень нужна ваша помощь переводами и репостом данного поста. Спасибо всем, кто помогает, благодаря вам это все стало реальностью», — пишет Екатерина.
Екатерина
Есть дела, для которых нужно искать мотивацию, а есть то, что ты не можешь не делать. Тебе же не нужно искать мотивацию, чтобы проводить время с любимым человеком? И здесь также. На данный момент это самое важное дело, которым я занимаюсь. Есть 15 человек, которым очень нужна моя помощь. Я решаю одну проблему людей, чтобы они могли справляться со всеми остальными неурядицами, которых сейчас в их жизни полно. Мне важно готовить очень вкусно, чтобы еда приносила максимум эмоций. У людей, которые живут на улице или у которых множество проблем, очень мало эндорфинов, мало радости. А моя еда может давать им положительные эмоции, которые помогут справляться.
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