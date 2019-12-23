«Мы переживаем самый острый кризис. Я оказался в Петербурге 19-летним мальчишкой студентом-первокурсником, любовался городом и никогда не испытывал столь тревожное чувство, как в последний год с небольшим, такое острое чувство тревоги и почти негодования — говорю это как выпускник Консерватории. Немедленно нужен доктор, который спасет от гибели здание Консерватории. Скоро только ветераны будут вспоминать, как выглядела Театральная площадь. Это же недопустимо! И, главное, никто не предлагает решения!» — заявил Гергиев.

Реставрация здания Государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова на Театральной площади, 3 началась в 2014 году — на момент проведения работ учебное заведение переехало в соседнее помещение на улице Глинки, 2. Тогда плановым сроком сдачи работ называлась осень 2017 года, однако они так и не были завершены.

За это время в здании сменился ряд подрядчиков, а в июне 2019 года стройку официально остановили. Теперь заказчик работ, ФГКУ «Северо-Западная дирекция Министерства культуры по строительству, реконструкции и реставрации», рассчитывает на то, что работы по реставрации здания Консерватории удастся завершить к концу 2021-началу 2022 года — при дополнительном финансировании в 2-5 миллиардов рублей. «Если прямо сейчас активизироваться и начать проектирование, то в 3 года уложиться можно. Такая дельта дополнительных затрат связана с тем, что могут быть разные варианты окончания реконструкции, а единого мнения, как правильно сделать, пока что не выработано», — говорили летом 2019 года в ФГКУ Минкульта.