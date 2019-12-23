К вечеру 23 декабря на Петербург опустился густой туман — наблюдать его можно было не только в городе, но даже в Выборге и Петергофе. Горожане публикуют фотографии, вспоминая, как туман описывали классики литературы разных времен. «В такой туман всегда вспоминаю книгу Стивена Кинга «Мартовский выползень». И еще, разумеется, строки из Онегина. Хоть и пишут авторы про весну и осень, но ведь подобный туман редко случается зимой, да еще и под Новый год», — пишут они. Собрали фоторепортаж из социальных сетей — посмотрите, как это было.
Фоторепортаж: на Петербург опустился густой туман
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@ninagalumova
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Туманно сегодня в Петербурге. На заливе гудят пароходы. Словно тревожный отзвук труб Иерихона доносится с воды. В такой туман, всегда вспоминаю книгу С.Кинга «Мартовский выползень» «В такую весну говорят «молочный кисель», так уж повелось с незапамятных времен…» И еще разумеется строки из Онегина Ложился на поля туман, Гусей крикливых караван Тянулся к югу: приближалась Довольно скучная пора; Стоял ноябрь уж у двора. Хоть и пишут авторы про весну и осень, но ведь подобный туман, редко случается зимой, да еще и под Новый год)) #туман #зима #декабрь #погода #фото #туманы #эльдорадио #петербург #стивенкинг #пушкин #онегин #пароход
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Присаживайтесь, батенька. Давайте проверим Ваше зрение. Дамбу видите? Как не видите?! Она же прямо перед Вами на линии горизонта. Прямо по курсу портовый кран, а сразу за ним дамба. Как? Вы и кран не видите?! Да у Вас, батенька, "Питерская слепота", не иначе. #Питер #туман #СайлентХилл #слепота #ИдуПоПриборам #дамба #залив #ЁжикВТумане #РаботаВПорту #ФинскийЗалив #МаркизоваЛужа #ВодянаяВзвесь #ДекабрьТакТо #Порт #ПортовыйКран #штиль
Рассказываем о других фотографиях дня, которых точно не стоит пропустить. 11 сентября в Купчине второй раз за год зацвела яблоня, а в Кронштадте — созрел виноград. 4 октября в Ленинградской области выпал первый снег — белые хлопья опустились на еще зеленую траву и крону деревьев, а спустя полтора месяца на деревьях вновь набухли почки.
Ранее в небе над Петербургом было замечено редкое природное явление — «вымеобразные» облака, а в небе над КАДом перед портом Бронка медузообразные облака. Днем 15 августа во дворе дома на Краснопутиловской улице появились сугробы снега (настоящего!). В конце октября во Всеволожском районе заметили северное сияние, а в начале ноября просевший участок набережной Грибоедова укрепили мешками с песком.
На намывных территориях Васильевского острова начали высаживать деревья (почти постапокалиптично!), а на поверхности реки в парке Рускеала образовались «ледяные блинчики».
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