Фоторепортаж: на Петербург опустился густой туман

Рассказываем о других фотографиях дня, которых точно не стоит пропустить. 11 сентября в Купчине второй раз за год зацвела яблоня, а в Кронштадте — созрел виноград. 4 октября в Ленинградской области выпал первый снег — белые хлопья опустились на еще зеленую траву и крону деревьев, а спустя полтора месяца на деревьях вновь набухли почки.

Ранее в небе над Петербургом было замечено редкое природное явление — «вымеобразные» облака, а в небе над КАДом перед портом Бронка медузообразные облака. Днем 15 августа во дворе дома на Краснопутиловской улице появились сугробы снега (настоящего!). В конце октября во Всеволожском районе заметили северное сияние, а в начале ноября просевший участок набережной Грибоедова укрепили мешками с песком.

На намывных территориях Васильевского острова начали высаживать деревья (почти постапокалиптично!), а на поверхности реки в парке Рускеала образовались «ледяные блинчики».