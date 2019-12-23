Present Perfect объявил дату проведения фестиваля в 2020 году

В 2020 году организаторами взят курс на расширение музыкальной программы, введение дополнительных событий, освоение новых территорий и привлечение кураторов, разделяющих ценности фестиваля. Площадка, на которой пройдет шестой Present Perfect, пока не раскрывается — несмотря на это, первую партию билетов уже запустили в продажу.

«Задуманный, как смелый эксперимент на стыке искусства и музыки, за шесть лет своего существования, PPF перешел из разряда многообещающих в статус ключевых событий на фестивальной карте России и Европы. Концерт-открытие, образовательная программа, основной ивент, серия пре-пати и воскресный afterhours — три идеальных дня, ставшие визитной карточкой летнего Петербурга», — говорят организаторы фестиваля.

Напомним, ранее cоциальная сеть «ВКонтакте» назвала даты следующего, шестого по счету фестиваля VK Fest. Программа будет постепенно анонсироваться в официальном сообществе, а одним из нововведений фестиваля станет масштабный лекторий.