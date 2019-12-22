Жители Петербурга заметили цветущие одуванчики – и это при том, что до Нового года осталось чуть больше недели. Своими фотографиями очевидцы поделились в сообществе «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
В Петербурге под Новый год зацвели одуванчики
«В то время, как в парке Монрепо зацвели бeзвpeмeнники, в микрорайоне «Балтийская жемчужина» распускаются одуванчики», – пишет автор поста. В комментариях добавили, что одуванчики нашли и в поселке Комарово.
Напомним, из-за аномальной погоды в Государственном историко-архитектурном и природном музее-заповеднике «Парк Монрепо» в Выборге распустились колхикумы — так называемые «безвременники». «Это луковичные растения, которые были высажены производителями работ в сентябре. По планам озеленителей, колхикум должен был перезимовать, чтобы выйти весной», — поделились сотрудники парка. А ранее на Петроградской стороне нашли дерево, усыпанное яблоками.
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