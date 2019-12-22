В Петербурге под Новый год зацвели одуванчики

Напомним, из-за аномальной погоды в Государственном историко-архитектурном и природном музее-заповеднике «Парк Монрепо» в Выборге распустились колхикумы — так называемые «безвременники». «Это луковичные растения, которые были высажены производителями работ в сентябре. По планам озеленителей, колхикум должен был перезимовать, чтобы выйти весной», — поделились сотрудники парка. А ранее на Петроградской стороне нашли дерево, усыпанное яблоками.