В это воскресенье, 22 декабря, Петербург местами окутал туман. Виной всему – теплый атлантический воздух, принесший циклон над Ботническим заливом. Об этом сообщил ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook.
Теплый атлантический воздух принес в Петербург туман
«В такой ситуации погода ожидается облачная, пройдут небольшие дожди, местами возможны очаги туманов», – заявил он.
Как отмечает Леус, температура воздуха составит +3...+5 градусов, по области столбики термометров поднимутся вплоть до +6 градусов. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью до 9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба, что является ниже нормы.
Напомним, главный синоптик Петербурга Александр Колесов ожидает наступление снежной зимы к концу декабря. По словам Колесова, по-настоящему зимняя погода с ее главным атрибутом, снежным покровом, может прийти в Петербург в последнюю неделю декабря. При этом синоптик ожидает похолодание.
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