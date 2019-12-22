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Теплый атлантический воздух принес в Петербург туман

В это воскресенье, 22 декабря, Петербург местами окутал туман. Виной всему – теплый атлантический воздух, принесший циклон над Ботническим заливом. Об этом сообщил ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook.

 «В такой ситуации погода ожидается облачная, пройдут небольшие дожди, местами возможны очаги туманов», – заявил он. 

Как отмечает Леус, температура воздуха составит +3...+5 градусов, по области столбики термометров поднимутся вплоть до +6 градусов. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью до 9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба, что является ниже нормы. 

Напомним, главный синоптик Петербурга Александр Колесов ожидает наступление снежной зимы к концу декабря. По словам Колесова, по-настоящему зимняя погода с ее главным атрибутом, снежным покровом, может прийти в Петербург в последнюю неделю декабря. При этом синоптик ожидает похолодание.


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Сабина Алиева,
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