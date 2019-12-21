В Петербурге откроется библиотека при Планетарии 1 – с научпопом, коворкингом и образовательной программой

Ранее на Невском проспекте открылась тематическая библиотека – с книгами и журналами по психоанализу, культурологии и философии. Коллекция литературы пополнялась в течение нескольких лет. Один из организаторов библиотеки Анатолий Вайнштейн, отметил, что в списке есть, к примеру, книга, которую он привез из детского учреждения на границе между Францией и Бельгией. «В принципе эти книжки вы не сможете встретить даже нигде в Париже. Статьи, которые там опубликованы — это опыт, накопленный нашими коллегами в течение 50 лет работы с детьми», — добавил он.



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