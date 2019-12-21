В среду, 25 декабря, откроется библиотека в креативном кластере при Планетарии 1. Свежий научпоп, коворкинг, образовательная программа, кофе и мерч — все это расположится в стеклянном объекте перед Планетарием. Хедлайнером открытия будет урбанист и один из основателей архитектурного бюро RHIZOME Евгений Решетов.
В Петербурге откроется библиотека при Планетарии 1 – с научпопом, коворкингом и образовательной программой
Создателем мерча стал иллюстратор-плакатист Даниил Вяткин (Эрарта, День «Д»), а фирменную одежду библиотекарям разработал дизайнер и основатель бренда Goroshina Александра Панфилова.
Появление новой библиотеки должна частично решить проблему нехватки библиотечного обслуживания в Московском районе. Как отмечают сотрудники библиотеки, общедоступных библиотек не открывали в районе 50 лет. Кроме того, они обещают, что пространство «станет одним из примеров наделения культурных и общественных центров самостоятельными библиотеками».
Книжный фонд подготовит книжную подборку от ведущих издательств по направлениям урбанистика и архитектура, новые технологии и программирование, а также краеугольных тем — астрономия, авиация и космонавтика.
Работать пространство будет без выходных с 13 до 21 часа, начиная с 25 декабря. Все подробности можно узнать в группе библиотеки. Пространство расположена по адресу Наб. Обводного канала, д. 74 лит. Ц (стеклянный объект перед Планетарием 1).
Ранее на Невском проспекте открылась тематическая библиотека – с книгами и журналами по психоанализу, культурологии и философии. Коллекция литературы пополнялась в течение нескольких лет. Один из организаторов библиотеки Анатолий Вайнштейн, отметил, что в списке есть, к примеру, книга, которую он привез из детского учреждения на границе между Францией и Бельгией. «В принципе эти книжки вы не сможете встретить даже нигде в Париже. Статьи, которые там опубликованы — это опыт, накопленный нашими коллегами в течение 50 лет работы с детьми», — добавил он.
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