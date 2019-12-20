Участок набережной канала Грибоедова, где просевшую набережную укрепили мешками с пескоцементной смесью, уже успели облюбовать уличные художники и коты. Последних даже пришлось спасать — что и сделал 15 декабря петербуржец, спустившись к застрявшему по веревке. В честь спецоперации сегодня ночью на канале появился памятный знак Catbusters — новая работа уличного художника Loketski.
На канале Грибоедова появился Catbusters — памятный знак в честь спасения кота петербуржцем от уличного художника Loketski
Памятная табличка Catbusters, внешне напоминающая логотип фильма «Охотники за приведениями», выполнена на обычном дорожном знаке — художник прикрепил поверх него лист бумаги с изображением кота Матроскина из мультфильма «Простоквашино». Табличка создана в честь спасения «анонимного кота анонимным петербуржцем». Вечером 15 декабря мужчина привязал веревку к ограждению набережной и спустился по ней — в это время кот сидел на горе мешков с песком. Спасательная операция заняла не больше минуты.
«Почему у нас городские службы такие равнодушные? Почему не ринулись спасать кота? Потому что они — Cost Busters! «Охотники за расходами». Изо дня в день принимать меры, чтобы набережная не обрушалась — это не интересно. Дождаться, когда она развалится, чтобы укрепить мешками — это интересно. Потом ещё и капитально отремонтировать — это очень интересно! Пригнать пескоструйную машину, чтобы смыть рисунок, который смывается влажной тряпкой — тоже весьма интересно. Спасти рядового кота? Нет, это нет», — рассуждает художник.
В своих первых работах Loketski использовал бетонные ограждения. На православную Пасху Loketski изобразил поздравительный стрит-арт в виде кулича, пасхи и яиц. Ранее Loketski создал стрит-арт «урну любви» — первая работа из серии «Раздельный сбор чувств» призвана напомнить, что «любовь не выбросишь». Плачущего Цезаря в рамках работы «Красоту спасет Рим». «Экономически невыгодную мать» — арт-объект, посвященный пожарам в Сибири, а также «Дверь в светлое будущее» — работу, затрагивающую проблемы взросления и ответственности. В конце мая на Парнасе появилась новая инсталляция «Когда-нибудь здесь будет что-нибудь» — метафоричный первый камень будущего парка на Заречной улице. А недавно на Парнасе появился «Философский камень», раненый Наполеон со снежинкой во лбу и бетонная плита с выдержками из Конституции.
12 ноября на канале Грибоедова, где просевший участок набережной укрепили мешками с песком, появился Умка — одна из недавних работ уличного художника Loketski. Автор изобразил его на стикере и прикрепил к граниту набережной, а надпись выполнил водорастворимой краской. Стрит-арт был стерт сотрудниками «Мостотреста» в день создания, а его автор обвинен в вандализме — за надругательство над объектом культурного наследия. Спустя двое суток Умка вернулся — с транспарантом.
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