На канале Грибоедова появился Catbusters — памятный знак в честь спасения кота петербуржцем от уличного художника Loketski

Памятная табличка Catbusters, внешне напоминающая логотип фильма «Охотники за приведениями», выполнена на обычном дорожном знаке — художник прикрепил поверх него лист бумаги с изображением кота Матроскина из мультфильма «Простоквашино». Табличка создана в честь спасения «анонимного кота анонимным петербуржцем». Вечером 15 декабря мужчина привязал веревку к ограждению набережной и спустился по ней — в это время кот сидел на горе мешков с песком. Спасательная операция заняла не больше минуты.

«Почему у нас городские службы такие равнодушные? Почему не ринулись спасать кота? Потому что они — Cost Busters! «Охотники за расходами». Изо дня в день принимать меры, чтобы набережная не обрушалась — это не интересно. Дождаться, когда она развалится, чтобы укрепить мешками — это интересно. Потом ещё и капитально отремонтировать — это очень интересно! Пригнать пескоструйную машину, чтобы смыть рисунок, который смывается влажной тряпкой — тоже весьма интересно. Спасти рядового кота? Нет, это нет», — рассуждает художник.