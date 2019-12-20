Российская национальная библиотека восстановила атлас Петербурга 1798 года

Атлас, включенный в реестр уникальных документов России, был передан на реставрацию в РНБ из фондов Центрального государственного исторического архива в июне. Работы велись в течение полугода 18 специалистами. Так, по небольшому фрагменту кожаного переплета реставраторы выяснили, что он не является «родным» — переплет, скорее всего, был изготовлен позднее, в момент предыдущей реставрации.

Среди дефектов — утраты части листов, разрывы, трещины, изломы, пятна разного происхождения и следы жизнедеятельности насекомых, а механические и химические повреждения привели к общему ослаблению прочности бумаги. В результате реставрации поверхность листов очистили, устранили деформацию, восстановили форму и целостность листов, повысили прочность и долговечность бумаги.

Теперь атлас снова может быть использован специалистами — с защитными листами, в новом переплете и специальном контейнере для дальнейшего хранения.

Напомним, в начале ноября Российская национальная библиотека начала масштабный переезд в новое здание на Московском проспекте, 165. В первую очередь «новоселье» отметят 230 специалистов, в том числе комплектаторы, каталогизаторы и технический персонал — в новом здании Российской национальной библиотеки разместятся подразделения, которые обрабатывают литературу, поступающую в фонд. А еще посмотрите 3D-панораму на город со шпиля Адмиралтейства (1861 года!), которую петербургский фотограф Роман Китшанов создал из архивных снимков.