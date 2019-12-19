На территории бывшей обувной фабрики «Скороход» в Петербурге создадут общественное пространство

По данным «Коммерсанта», в рамках реконструкции территории бывшей обувной фабрики «Скороход» планируется снести 2-3 тысячи квадратных метров современных построен и сохранить остальные объекты. Помимо торговых и офисных пространств проект подразумевает создание апартаментов. Как предполагают эксперты, срок окупаемости объекта составит 6-7 лет. «Любое креативное пространство само по себе является магнитом. Поэтому даже в непопулярной локации может получиться успешный проект», — говорят они.

«Здания со старинной краснокирпичной кладкой популярны в Петербурге, обычно их приспосабливают под лофты и креативные пространства. Комплекс отлично подойдет для размещения коворкинга, фудмаркета, креативного пространства. У объекта хорошая транспортная доступность — расположен вблизи от метро и Московского проспекта, что является важным фактором как для арендаторов, так и для посетителей таких пространств», — говорит директор департамента финансовых рынков и инвестиций Colliers International Анна Сигалова.