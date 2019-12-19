«Девушка, которая осуществляла фотографирование горожан с птицей, от нее отказалась. Один из молодых людей, которые заявили о правах на дикую птицу вместо девушки, неоднократно привлекался Комитетом по природопользованию к административной ответственности за подобные правонарушения. Документов на данную птицу у него не оказалось. Сова истощена, выглядит замученной, у нее нет чипов и колец», — рассказали сотрудники Комитета, отметив, что более точную информацию о ее состоянии можно будет сказать после осмотра ветеринарами.

Напомним, в сентябре инспекторы Комитета по природопользованию спасли птенца скопы — хищной птицы, занесенной в Красную книгу России и являющейся единственной представительницей семейства скопиных. Пернатую атаковали дворовые кошки, из-за чего та не могла взлететь.

В августе петербуржец спас краснокнижного серого гуся — водоплавающая птица тонула в водах реки Фонтанки. Пернатая оказалась вдалеке от места гнездования не случайно — таким образом птица спасалась от хищных лис, енотовидных собак и ястребов-тетеревятников. Подлечив, гуся выпустили в естественную среду обитания.

Ранее петербуржец спас дикую сову, потерявшую сознание в центре города из-за шока. Тогда орнитологи недоумевали, как не приспособленное к жизни вместе с человеком создание оказалось на улице. А осенью прошлого года инспекторы спасли сову, которую использовали для платных фотографий с туристами на Дворцовой площади — тогда хозяин птицы свою вину не признал и рассказал, что купил птицу в подарок девушке и просто шел с ней домой через центр города.