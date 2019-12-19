Музей советской эпохи на Маяковского может закрыться из-за нехватки финансирования

«Уже с среду вечером мебель пойдет на помойку, затем и все остальное. Люди помогают и завтра помогут, есть проблема — не хватает денег на переезд, уже и пенсию вложил, и другие накопления, но еще нужно — ищу!» — сообщил Нежельченко на странице музея. По его словам, власти Петербурга «уж точно не помогут» — после обращений создатель музея получал только отписки.

Неравнодушные судьбе экспозиции петербуржцы предложили свои варианты — обратиться к руководству «Ленрезерва», отдать часть экспозиции на «Ленфильм» или в театры. Также горожане организовали сбор средств и даже нашли фургон для перевозок. Однако сам Нежельченко просит не устраивать «призывов» к оказанию ему материальной помощи. «Не нужно призывать людей, я так не могу, моя советь не позволяет», — пишет он.

Музей советской эпохи позиционирует себя как «первый в Санкт-Петербурге музей, полностью специализирующийся на советской истории». Коллекция насчитывает более 15 тысяч экспонатов и охватывает временной промежуток от Первой Мировой войны до распада СССР. В основном зале представлены предметы — от дореволюционного времени до окончания существования СССР, второй представляет достижения эпохи — от профсоюзов, туризма и спорта до медицины и науки, а экспозиция третьего зала посвящена Великой Отечественной войне и Блокаде Ленинграда. Стоимость билета с экскурсией составляла 400 рублей. Сейчас на сайте музея сообщается о переезде экспозиции, новое место пока не определено.