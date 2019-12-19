Музей советской эпохи, который располагается на улице Маяковского, 22/24, может закрыться из-за нехватки финансирования. Как говорит создатель и хранитель пространства Сергей Нежельченко, музей должен освободить помещение, но на переезд нет денег — сейчас средства собирают неравнодушные петербуржцы.
Музей советской эпохи на Маяковского может закрыться из-за нехватки финансирования
«Уже с среду вечером мебель пойдет на помойку, затем и все остальное. Люди помогают и завтра помогут, есть проблема — не хватает денег на переезд, уже и пенсию вложил, и другие накопления, но еще нужно — ищу!» — сообщил Нежельченко на странице музея. По его словам, власти Петербурга «уж точно не помогут» — после обращений создатель музея получал только отписки.
Неравнодушные судьбе экспозиции петербуржцы предложили свои варианты — обратиться к руководству «Ленрезерва», отдать часть экспозиции на «Ленфильм» или в театры. Также горожане организовали сбор средств и даже нашли фургон для перевозок. Однако сам Нежельченко просит не устраивать «призывов» к оказанию ему материальной помощи. «Не нужно призывать людей, я так не могу, моя советь не позволяет», — пишет он.
Музей советской эпохи позиционирует себя как «первый в Санкт-Петербурге музей, полностью специализирующийся на советской истории». Коллекция насчитывает более 15 тысяч экспонатов и охватывает временной промежуток от Первой Мировой войны до распада СССР. В основном зале представлены предметы — от дореволюционного времени до окончания существования СССР, второй представляет достижения эпохи — от профсоюзов, туризма и спорта до медицины и науки, а экспозиция третьего зала посвящена Великой Отечественной войне и Блокаде Ленинграда. Стоимость билета с экскурсией составляла 400 рублей. Сейчас на сайте музея сообщается о переезде экспозиции, новое место пока не определено.
Напомним, ранее в Петербурге хотели закрыть первый частный Музей граммофонов и фонографов на Большой Пушкарской. Соответствующее решение приняла комиссия Комитета имущественных отношений Петроградского района, уведомив учредителей музея о необходимости покинуть освободить помещение для размещения в нем крупной торговой точки. Однако его все-таки сохранят — для этого будет заключен новый договор аренды.
Петербуржцы также требовали сохранить блокадную булочную на Каменноостровском проспекте, где зимой 1941-1942 годов ленинградцы получали по карточкам 125 граммов хлеба. Для этого они даже запустили петицию, в которой в частности указывали на необходимость сберечь экспозицию об истории булочной, которая хранилась в помещении и включала в себя реальные фотографии «блокадного времени», которые собрали местные жители. Однако оказалось, что булочную сохранят. Ее закрыли не на всегда, а на ремонт — «для поддержания конкурентоспособности». А вот одну из старейших в Петербурге чебуречных сохранить не удалось.
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