Невский перешел на светодиодные фонари: почему это важно?

Невский стал первой в городе крупной магистралью со светодиодным освещением – раньше такие светильники ставили в основном в парках, садах, скверах, во дворах. Но теперь все новое уличное освещение в городе будет только светодиодным, первый масштабный проект в плане – перевод на светодиоды Московского проспекта и площади Победы. А в предыдущие годы так переоборудовали Миллионную улицу, Большой проспект Петроградской стороны и практически все улицы, пересекающие Невский. Деньги на все крупные объекты дает «Газпром» – например, на Невский ушло 110 миллионов рублей. «Ленсвет» благодаря этому может переориентировать финансовые потоки так, чтобы собственные средства тратить на освещение парковых и внутридомовых территорий, где порой никаких фонарей нет. В обозримом будущем на окраинах появится двадцать тысяч новых светильников – в 15 парках и 25 дворах.