На фасаде «Севкабель Порта» установят памятную доску в честь победы Петербурга в премии The Jean-Paul-L'Allier Prize

В июне 2019 года в польском городе Краков состоялся XV Конгресс Организации городов всемирного наследия, в рамках которого Петербург был признан лауреатом международной премии в сфере сохранения наследия The Jean-Paul-L'Allier Prize. Премия учреждена с целью популяризации лучших практик и достижений, связанных с сохранением и управлением объектами всемирного наследия в городской среде.

Петербург был отмечен «за последовательное содействие и участие в реализации комплексного освоения бывших промышленных объектов, являющихся памятниками истории и культуры» — в том числе их реконструкции, реставрации и приспособлению для современного использования в качестве новых общественных пространств. Среди объектов были представлены обновленный «Севкабель Порт», «Новая Голландия», «Планетарий №1», креативное пространство «Ткачи» и «Петровский Арсенал» в Сестрорецке.

Торжественно откроют памятную доску в «Севкабель Порту» председатель КГИОП Сергей Макаров, Алексей Михайлов и Алексей Моор, председатель совета директоров группы «Севкабель» Александр Вознесенский, а также куратор проекта «Севкабель Порт» Алексей Онацко. После церемонии спикерам можно будет задать вопросы, а также увидеть долгожданный «Каток у моря» — за несколько дней до его официального открытия. Начало в 10:00.

Напомним, по итогам 2018 года британское издание The Guardian включило Новую Голландию в топ-10 самых интересных торговых кварталов мира. Также остров Новая Голландия получил престижную премию Академии имени Бернхарда Реммерса при Европейском институте по сохранению и уходу за старинными зданиями и памятниками в номинации «Международный проект».