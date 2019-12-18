Как пишет «Фонтанка» со ссылкой Андрея Чеснокова, директора компании «Тесер», которая занималась поставкой 284 квадратных метров витражей в центральную часть «Проспекта Славы», оформить станцию стеклянными композициями помешали уже установленные там реплики. Художникам о решении не использовать витражи также не было сказано — «Метрострой» поставил их перед фактом, по мнению Чеснокова, из-за спешки или невозможность вовремя оплатить работу.

«В итоге мы получили 30% от стоимости, указанной в договоре поставки, в то время как 100% должны были заплатить до конца сентября. При этом до сих пор отсутствует договор на монтаж, в связи с этим не имеем возможности полностью рассчитаться с монтажниками», — сказал Чесноков, добавив, что оригинальные витражи все еще хранятся в мастерской и их можно установить.

В «Метрострое» не смогли прокомментировать ситуацию — накануне директор компании Николай Александров был арестован и отправлен в СИЗО, ему и гендиректору «Метростроя» Владимиру Кузменко вменяют растрату 178 миллионов рублей. Его место в кресле директора компании займет вице-председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин, который, по данным издания, знает о витражных репликах и обещает с этим разобраться.

Напомним, 1 августа 2019 года «Метрострой» показал, как выглядят станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», а также пообещал открыть их к началу учебного года. После этого сдачу станций в эксплуатацию переносили дважды — 5 сентября, когда торжественное открытие так и не состоялось, и на 3 октября, когда символическую ленточку все-таки удалось разрезать. Спустя полтора часа после церемонии пассажиры сообщили о первой проблеме — крыша вестибюля дала протечку. В метрополитене протечку объяснили ошибкой сотрудников, заявив, что они «слили воду в не предназначенное для этого место». Однако сбегающая по стенам вода была обнаружена вновь уже на следующий месяц, 9 и 10 ноября — теперь не только на «Дунайской», но и на «Проспекте Славы».