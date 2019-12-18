Дирекция транспортного строительства до сих пор не приняла часть работ, выполненных на новых станциях метрополитена Фрунзенского радиуса. В частности, на «Проспекте Славы», торжественно запущенном 3 октября, 140 квадратных метров витражей оказались репликой из самоклеящейся пленки.
При строительстве станции метро «Проспект Славы» вместо витражей установили реплики из пленки
Как пишет «Фонтанка» со ссылкой Андрея Чеснокова, директора компании «Тесер», которая занималась поставкой 284 квадратных метров витражей в центральную часть «Проспекта Славы», оформить станцию стеклянными композициями помешали уже установленные там реплики. Художникам о решении не использовать витражи также не было сказано — «Метрострой» поставил их перед фактом, по мнению Чеснокова, из-за спешки или невозможность вовремя оплатить работу.
«В итоге мы получили 30% от стоимости, указанной в договоре поставки, в то время как 100% должны были заплатить до конца сентября. При этом до сих пор отсутствует договор на монтаж, в связи с этим не имеем возможности полностью рассчитаться с монтажниками», — сказал Чесноков, добавив, что оригинальные витражи все еще хранятся в мастерской и их можно установить.
В «Метрострое» не смогли прокомментировать ситуацию — накануне директор компании Николай Александров был арестован и отправлен в СИЗО, ему и гендиректору «Метростроя» Владимиру Кузменко вменяют растрату 178 миллионов рублей. Его место в кресле директора компании займет вице-председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин, который, по данным издания, знает о витражных репликах и обещает с этим разобраться.
Напомним, 1 августа 2019 года «Метрострой» показал, как выглядят станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», а также пообещал открыть их к началу учебного года. После этого сдачу станций в эксплуатацию переносили дважды — 5 сентября, когда торжественное открытие так и не состоялось, и на 3 октября, когда символическую ленточку все-таки удалось разрезать. Спустя полтора часа после церемонии пассажиры сообщили о первой проблеме — крыша вестибюля дала протечку. В метрополитене протечку объяснили ошибкой сотрудников, заявив, что они «слили воду в не предназначенное для этого место». Однако сбегающая по стенам вода была обнаружена вновь уже на следующий месяц, 9 и 10 ноября — теперь не только на «Дунайской», но и на «Проспекте Славы».
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