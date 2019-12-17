По данным «Коммерсанта», концепцией предусмотрено создание набережной протяженностью около 3 километров, тогда как сама площадь променада составит более 48 гектаров. Там обустроят непрерывные пешеходные и велосипедные дорожки, которые пройдут под под ЗСД и Яхтенным мостом, спуски к воде, а также проведут работы по озеленению и укреплению береговой линии.

«Прибрежные территории в настоящее время зачастую неэффективно используются, имеют неблагоустроенный облик. Большая часть прибрежных зон существенно ограничена для передвижения пешеходов, на отдельных участках невозможно подойти к воде, отсутствует берегоукрепление», — добавляют в комитете. Променад на набережной Большой Невки начнут создавать не раньше 2021 года — при условии выделения бюджетных средств.

Напомним, власти Петербурга также планируют благоустроить набережную Обводного канала. В ходе работ планируется провести капитальный ремонт Гутуевского моста, возведенного в 1828 году, а также строительство еще одной переправы — через реку Екатерингофку. В сентябре завершился первый этап реконструкции набережной реки Карповки — на участке от улицы Чапаева до Первого медицинского университета. Работы начались в конце июня — по проекту, разработанному архитектурным агенством «Нескучный сад» совместно с активистами сообщества «Друзья Карповки». К 2022 году на всей территории вдоль реки Карповки должна появиться благоустроенная прогулочная зона с участками для отдыха, площадками для маломобильных людей, новые опоры освещения.