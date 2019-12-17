Руины Ново-Александровского рынка XIX века, найденные при раскопках, засыпали землей

Как пишут активисты «Градозащитного Петербурга», судьба объекта «остается неясной» — место раскопок засыпано землей и разровнено. «Изъятие найденных конструкций на такой большой площади не прошло бы незамеченным, они остаются под землей. Похоже, КГИОП и СПбГАСУ не планируют сохранять уникальную находку. Вероятно, эта обратная засыпка необходима до подготовки историко-культурной экспертизы на снятие археологического объекта с охраны», — предполагают они.

Предположительно, на данном участке земли Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет возведет новый учебно-спортивный корпус. Ранее представители КГИОП говорили о том, что любое строительство или иное освоение участка набережной реки Фонтанки, где были обнаружены останки Ново-Александровского рынка, возможно только в том случае, если руины сохранят. Для этого их могли законсервировать или музеифицировать для дальнейшей передачи в музеи Петербурга.

Здания для торговли были выполнены из красного кирпича в 1865-1868 годах по проекту архитектора Александра Бруни. Два корпуса-пассажа с высокими стенами и стеклянными крышами тянулись вдоль Садовой улицы и Вознесенского проспекта, а также вдоль Малкова переулка. Внутри пролегала Александровская улица, а в центре стояла часовня — вокруг нее размещалась одна из самых известных в Петербурге «толкучек».

Пассажи вмещали в себе почти 800 торговых заведений — там продавали мебель, одежду, антиквариат и книги. Ново-Александровский рынок служил петербуржцам до 1932 года — тогда строения разобрали. К середине XX столетия на его месте были сооружены корпуса студенческих общежитий и Дома легкой промышленности.