Главное здание «Ленфильма» на Каменноостровском включено в перечень объектов культурного наследия

Главное здание старейшей в России киностудии «Ленфильм» расположено на Каменноостровском проспекте, 10. На территории в 4 гектара и в 10 корпусах площадью более 40 тысяч квадратных метров размещены 4 действующих павильона, цеха декоративно-технических сооружений, подготовки съемок, монтажа, съемочной техники, светотехники и звукотехники, студия пластического грима, хранилище костюмов и реквизита. В коллекции исторического реквизита боле 130 тысяч предметов — и даже исторические автомобили.

Территория на Каменноостровском была передана «Ленфильму» после Октябрьской революции. В 1952 году постановлением Правительства о реконструкции киностудий Москвы и Ленинграда началась работа над проектом перестройки «Ленфильма». Главным архитектором выступил Георгий Петров, которому также принадлежат проекты фильмохранилища «Ленкинопроката» на Пискаревском проспекте, кинокопировальная фабрика на Каменном острове и комплекс «Ленфильма-2» в Сосновой Поляне. В 1956 здание было введено в эксплуатацию.

«Главное здание «Ленфильма» со сквером является важным градостроительным и архитектурным акцентом на данном участке Каменноостровского проспекта. Объект обладает историко-мемориальной ценностью. Его история связана с деятельностью первой советской кинофабрики, где были сняты фильмы, вошедшие в золотой фонд мирового кино. Здесь работали выдающиеся кинорежиссеры Григорий Михайлович Козинцев, Леонид Захарович Трауберг, Александр Григорьевич Зархи, Иосиф Ефимович Хейфиц, Алексей Юрьевич Герман, Надежда Николаевна Кошеверова и многие другие», — добавляют в КГИОП.