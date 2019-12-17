Фонд «Дети-бабочки» проведет благотворительную новогоднюю елку на Рубинштейна

В хороводе вокруг елки будут петь песни и читать стихи, пройдут настоящие снежные сражения, а самые артистичные выступления и лучшие костюмы будут награждены новогодними подарками. «Елка, Дед Мороз, Щелкунчик, Снежинки, Лебеди, Снегурочка, Зайцы, Мандарины, Салат Оливье — все это будет на нашей Елке. Мы проведем колядки с оркестром Дедом Морозов по всей улице Рубинштейна», — говорят организаторы.

Сценарием для новогодней елки в поддержку подопечных благотворительного фонда «Дети-бабочки» послужил настоящий праздник в детском саду Ленинграда в канун 1974 года. Сыграют елку Ксения Раппопорт и ее гости, артисты театра, кино и балета, Полина Толстун, Карина Разумовская, Груша Петровская, Марат Шемиунов, Владимир Варнава — в режиссуре Семена Александровского и под музыку Виталия Козака.

Все собранные от продажи билетов средства будут переданы в благотворительный фонд «Дети-бабочки» и направлены на помощь семьям, которые каждый день вынуждены сталкиваться с огромным количеством препятствий для того, чтобы просто обнять своих детей. Дети до 7 лет могут пройти на праздник бесплатно.