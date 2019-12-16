Петербуржцы смогут оставить подарок тем, кто находится в непростой ситуации и нуждается во внимании и поддержке — подопечным «Ночлежки», AdVita, «Антон тут рядом», регионального отделения «Старость в радость», фонда «Теплый дом», а также центра помощи бездомным животным «Потеряшка».

«Чтобы подготовить действительно нужный и приятный подарок, мы рекомендуем выбрать что-то из списков, подготовленных благотворительными фондами. В то же время, вы можете сделать подарок индивидуальным и добавить что-то на свой вкус», — говорят в администрации острова. Петербуржцев просят не заворачивать подарки, а также напоминают, что в подарок не принимаются бывшие в употреблении вещи, продукция без индивидуальной упаковки, а также вещи из стекла.

Подарить нуждающимся можно шерстяные шапки, варежки и носки, термосы, книги и канцтовары, наборы для творчества, кисти и краски, настольные игры, детскую одежду и обувь, телевизоры и радиоприемники на батарейках, а также корма и медикаменты для животных. Полный список подарков можно посмотреть здесь.

Напомним, ранее благотворительная организация «Ночлежка» запустила акцию «Мандаринка и тушенка», в рамках которой собирает новогодние подарки для бездомных. Со 2 по 22 декабря конфеты, печенье, зубную пасту, мыло, шерстяные носки и другие необходимые вещи, которые помогут человеку выжить на улице, можно пожертвовать не только в Петербурге, но и в Москве. А кафе «Чебуреки и рюмочная у Ларисы» собирает зимнюю обувь для «Ночлежки» — в обмен на согревающие напитки от заведения.