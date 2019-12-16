Стало известно, когда у аэропорта «Пулково» появится новый терминал

В рамках второй очереди развития в Пулкове построят аэродром, включая южный, северный и западный перроны, рулежные дорожки, рулежные дорожки скоростного схода, площадки противообледенительной обработки воздушных судов, здания и другие сооружения аэропорта, а также объекты привокзальной площади — включая улично-дорожную сеть, подъездную эстакаду, здания и другие сооружения.

Напомним, 28 декабря 2018 года петербургский аэропорт «Пулково» поставил исторический рекорд посещаемости — тогда главные воздушные ворота города приняли 18-миллионного пассажира. В апреле в Пулкове рассказали о планах на второй этап реконструкции воздушной гавани. Обновление необходимо в связи с увеличением пассажира потока — по прогнозам, к 2023 году он составит 25 миллионов человек по сравнению с 20 миллионами в 2018-ом.

Трафик будет расти и дальше — согласно прогнозу, к 2023 году он составит 25 миллионов человек, к 2039 году — 35 миллионов. В этом году «ВВСС» рассчитывают увеличить пропускную способность аэропорта до 23 миллиоов человек за счет установки стоек автоматической сдачи багажа и обслуживания пассажиров по электронным посадочным талонам.