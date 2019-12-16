С января по март 2020 года в Петербурге вновь запустят «Лыжные стрелы». Бесплатные пригородные электропоезда доставят петербуржцев в выходные дни на снежные трассы Ленобласти — в поселки Орехово и Шапки.
В Петербурге вновь запустят «Лыжные стрелы» — бесплатные поезда до снежных трасс Ленобласти
-
galsand / Shutterstock.com
Поезда будут отправляться по выходным дням с Финляндского и Московского вокзалов до станций Орехово и Шапки, где находятся лыжные трассы. Там будут проводить массовые старты на 5, 10 и 15 километров, а также организуют пешеходную зону скандинавской ходьбы.
Первый выезд состоится уже 5 января, завершающий сезон — 15 марта. Получить бесплатные билеты можно в администрациях районов Петербурга.
«Традиционно «Лыжные стрелы» пользуются большой популярностью среди жителей Северной столицы. Для участников массовых лыжных стартов на выездах организована спортивная и развлекательная программа», — добавляют в пресс-службе Комитета по физической культуре и спорту.
Напомним, на территории бывшей строительной площадки комплекса защитных сооружений «Горская» в Приморском районе Петербурга создадут туристический кластер. Помимо парков и зон отдыха на его территории появится исторический парк реконструкции (как французский Пюи-дю-Фу!), объекты IT-кластера и даже круглогодичный горнолыжный спуск.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.