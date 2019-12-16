В Петербурге вновь запустят «Лыжные стрелы» — бесплатные поезда до снежных трасс Ленобласти

Поезда будут отправляться по выходным дням с Финляндского и Московского вокзалов до станций Орехово и Шапки, где находятся лыжные трассы. Там будут проводить массовые старты на 5, 10 и 15 километров, а также организуют пешеходную зону скандинавской ходьбы.

Первый выезд состоится уже 5 января, завершающий сезон — 15 марта. Получить бесплатные билеты можно в администрациях районов Петербурга.

«Традиционно «Лыжные стрелы» пользуются большой популярностью среди жителей Северной столицы. Для участников массовых лыжных стартов на выездах организована спортивная и развлекательная программа», — добавляют в пресс-службе Комитета по физической культуре и спорту.

Напомним, на территории бывшей строительной площадки комплекса защитных сооружений «Горская» в Приморском районе Петербурга создадут туристический кластер. Помимо парков и зон отдыха на его территории появится исторический парк реконструкции (как французский Пюи-дю-Фу!), объекты IT-кластера и даже круглогодичный горнолыжный спуск.