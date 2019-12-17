Директор президентского физико-математического лицея, который трижды признавали лучшей школой России, открыл в легендарном «два-три-девять» химико-биологический класс, а этим летом претендовал на кресло сенатора от Петербурга.
Знакомьтесь, Максим Пратусевич — директор лучшей школы Петербурга (да и всей России) №239
У вас трое детей. Кто-то из них уже учится в 239?
Да, дочка — хотя я был против. Но сама захотела, сама поступила — теперь пусть сама мучается. Быть дочерью директора тяжело — у меня тут племянник учился, и когда он в десятом классе первый раз в жизни решил урок прогулять, занятие еще закончиться не успело, а мне уже человек десять об этом сказали.
Вы работаете учителем с 1992 года — девяностые были непростым временем, а для педагогов и подавно. Не возникало желания сменить профессию?
Нет, и за границу уехать — тоже, хотя возможности были. Общаться с детьми, видеть, как они, зайчики, меняются под твоим влиянием — мало что может сравниться с этим удовольствием. Это идеальное сочетание: тебе приятно проводить время на работе, ты видишь результаты своего труда, а потом эти «результаты» приходят к тебе и говорят: «Максим Яковлевич, мы все время вас вспоминаем». Собственно, что еще надо?
Глобально за это время дети изменились?
Глобально — нет. Ну появились у них мобильные телефоны, стало похуже с вниманием, памятью — это надо учитывать в своей работе, не более того.
Какое качество для педагога главное?
У него должно быть лошадиное терпение и чувство юмора. Не надо относиться к преподаванию со звериной серьезностью. Какая еще «высокая миссия»? Приходим, получаем обоюдное удовольствие от общения друг с другом. Вот и вся миссия. Не надо себя на пьедестал ставить.
В марте вышло распоряжение правительства: за золото на международной школьной олимпиаде вручают миллион рублей. В ней стали активнее участвовать?
Это распоряжение касается тридцати восьми человек в год.
В стране, причем.
Да. А спортсменов, получающих от государства миллионы, — сотни. Кстати, в Москве помимо этого миллиона еще полтора для поощрения олимпиадников выделяет правительство города — и ребенок из провинции уже задумывается: «А не переехать ли мне в Москву и выступать?» — так столица как большой пылесос высасывает талантливых детей, что не есть хорошо. Не должна вся жизнь в стране сосредотачиваться в Москве и в Петербурге.
Вы впервые набрали в этом году специализированный химико-биологический класс. Как это получилось?
С одной стороны, мы проанализировали поступления наших выпускников и обнаружили, что пятнадцать человек в год идут на специальности, связанные с биологией и химией, — в фарму, медицину, биоинженерию. А еще у нас есть химический и биологический центры дополнительного развития, где дети занимаются во второй половине дня. С другой стороны — обнаружилось, что биотехнологическим предприятиям нужны люди, которые знают математику. Так мы и договорились с компанией «Биокад» об открытии совместного класса — она помогает нам с оборудованием, стипендиями учителям и ученикам. Еще мы вместе с «Биокадом» и СПбГУ создаем на биофаке направление «биоинженерия» — к выпуску наших школьников (мы набрали девятый класс) там как раз все утрясется.
Это не первый ваш опыт сотрудничества с крупным бизнесом — с IT-компанией JetBrains у вас давняя история.
Да, JetBrains нам серьезно помогает — устраивает летнюю практику, обеспечивает стипендиями всех десятиклассников, которые живут в нашем интернате, дает стипендию двадцати успешным ученикам, причем выбирают достойных голосованием их одноклассники.
Куда в основном поступают ваши выпускники, кроме матмеха, конечно?
В этом году пальму первенства поровну поделили Университет и ИТМО. Довольно много поступает в МФТИ. В целом в Москву из выпуска этого года у нас уехало пятьдесят человек. Это моя большая боль, потому что…
Обидно.
Обидно, да. Мы учим лучше, чем в московских школах, но если ребенок с большим талантом и амбициями хочет дальше на серьезном уровне заниматься физикой, экономикой, биоинженерией, молекулярной биологией, генетикой, в Петербурге ему просто некуда пойти.
Этим летом вы были в числе трех претендентов на кресло сенатора от Петербурга. Вы бы хотели сделать политическую карьеру?
Нет. Одна из причин, почему я работаю учителем, в том, что здесь существует чистота отношений — в отличие от бизнеса и политики. Здесь булыжников за пазухой существенно меньше, равно как и фиг в кармане — когда ко мне приходит человек, я могу себе позволить априори ему доверять, считать его порядочным.
А вообще за политикой следите?
Конечно. К тому же политика и экономика предоставляют массу возможностей для разговора с детьми про математику. Вот как раз сегодня мы обсуждали пост «ВКонтакте». Там две фотографии: одна из учебника по психиатрии — «больной шизофренией в стадии мании величия», его поза, и другая — в такой же позе телеведущий Соловьев. Как вы думаете, что имел в виду автор? Дети, естественно, говорят: «Понятно все, Соловьев — шизофреник». Я говорю: «Хорошо, теперь давайте подумаем, верно ли это на самом деле: если у него такая поза, является ли это не только необходимым, но и достаточным признаком?» Оказывается, что нет, не является, надо же. Очередной маленький механизм промывания мозгов вскрыли. Таких много, особенно в части использования теории вероятности. Математика везде, и знание ее — это в каком-то смысле гигиена ума. Тебе что-то утверждают, а ты уже автоматически начинаешь размышлять, доказано ли это, обосновано ли.
Текст: Виктория Пятыгина
Фото: Валентин Блох
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