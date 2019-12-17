Знакомьтесь, Максим Пратусевич — директор лучшей школы Петербурга (да и всей России) №239

У вас трое детей. Кто-то из них уже учится в 239?

Да, дочка — хотя я был против. Но сама захотела, сама поступила — теперь пусть сама мучается. Быть дочерью директора тяжело — у меня тут племянник учился, и когда он в десятом классе первый раз в жизни решил урок прогулять, занятие еще закончиться не успело, а мне уже человек десять об этом сказали.