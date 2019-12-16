Посетители кафетерия при музее признаются: это производит «неизгладимое впечатление». «Театр начинается с вешалки, ну а Русский музей начался для нас с кафетерия. И сумел произвести неизгладимое впечатление. Когда официантка сказала, что к капучино положен Сталин, я подумал, что ослышался. Когда увидел, то обалдел», — поделился фотографией шоколадного «комплимента» пользователь Facebook.

«500 рублей билет, Сталин в подарок», «На новый год в детские подарки насуют шоколадных диктаторов», «Это чтобы не расслаблялся сильно», «А я бы покушала с удовольствием. Очень символично и прикольно. Где еще скажешь: "Скушал Сталина на десерт"», «Наверное, к чаю полагается Ленин», «А к эспрессо кого дают? Берию?», «Если положен Сталин, значит, капучино должен быть холодным, без пенки и сахара», — реагируют в комментариях.

Оказалось, шоколад с портретом Сталина — часть сери «Лица России», где изображены все руководители страны. Как пишет «Бумага», в кафетерии факт раздачи шоколада подтвердили и отметили, что партию уже убрали. «В том числе там был Иосиф Сталин, который, как мы знаем, тоже был руководителем страны. Не самым лучшим, конечно, но был. Мы не хотели обидеть ничьих чувств. После мы его убрали», — сказали представители заведения. В пресс-службе Русского музея добавили, что шоколад был закуплен без согласования с музеем.