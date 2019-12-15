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На Невском проспекте открылась тематическая библиотека – с книгами и журналами по психоанализу, культурологии и философии

На Невском проспекте открыли единственную в России тематическую библиотеку по психоанализу. В ней собраны книги и журналы по психоанализу, культурологии и философии, сообщает телеканал Piter.TV.

Коллекция литературы пополнялась в течение нескольких лет. Один из организаторов библиотеки Анатолий Вайнштейн, отметил, что в списке есть, к примеру, книга, которую он привез из детского учреждения на границе между Францией и Бельгией. «В принципе эти книжки вы не сможете встретить даже нигде в Париже. Статьи, которые там опубликованы — это опыт, накопленный нашими коллегами в течение 50 лет работы с детьми», — добавил он.

Посетить библиотеку на Невском проспекте, 104 могут абсолютно все, но о визитах нужно предупреждать заранее –  через группу во «ВКонтакте».  Кроме того, сейчас запустили сбор денег на расширение библиотеки с помощью краудфандинга, а в будущем обещают оцифровать книги.


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Сабина Алиева,
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