В субботу, 14 декабря, петербуржцы заметили на мешках с песком и цементом, которыми укрепили набережную канала Грибоедова, кота. Об этом рассказали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
На мешках с песком и цементом в канале Грибоедова поселился кот
«Во время попытки спасения животного кот уходит под набережную в зазор между плитами и свободно там перемещается. Там длинные кривые ходы – как вдоль набережной, так и вглубь», – поделился автор поста. Очевидец отмечает, что кот очень пугливый. Он уполз от света фонаря, после чего не вылезал больше.
Специалисты отряда «Кошкиспас» отмечают, что с котом, скорее всего, все в порядке. «Кот уходит под набережную в зазор между плитами и свободно там перемещается. Там длинные кривые ходы как вдоль набережной, так и вглубь», — поясняют они. Спасатели животных советуют подвесить тряпку к мешкам, чтобы кот вылез наверх самостоятельно.
Напомним, гора из сотен мешков с пескоцементной смесью на набережной канала Грибоедова, 80 — способ удержать просевший участок гранитной облицовки до его капитального ремонта, который пройдет в 2021 году. Как рассказали в «Мостотресте», данная методика не является новой. Ранее ее использовали с укреплении подводных частей набережных Петербурга, однако в этот раз пришлось применить на видимом участке — из-за движения крупных плит.
Ранее здесь поселился Умка. Персонаж советского рисованного мультфильма 1969 года сидит на белых мешках, как на снежных насыпях, и спрашивает — «а наше солнце тоже акула проглотила?». Это была новая работа уличного художника Loketski. Автор изобразил его на стикере и прикрепил к граниту набережной, а надпись выполнил водорастворимой краской. «Нас всех так и подмывает», — описал свой арт петербуржец.
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