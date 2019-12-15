На мешках с песком и цементом в канале Грибоедова поселился кот

Напомним, гора из сотен мешков с пескоцементной смесью на набережной канала Грибоедова, 80 — способ удержать просевший участок гранитной облицовки до его капитального ремонта, который пройдет в 2021 году. Как рассказали в «Мостотресте», данная методика не является новой. Ранее ее использовали с укреплении подводных частей набережных Петербурга, однако в этот раз пришлось применить на видимом участке — из-за движения крупных плит.



Ранее здесь поселился Умка. Персонаж советского рисованного мультфильма 1969 года сидит на белых мешках, как на снежных насыпях, и спрашивает — «а наше солнце тоже акула проглотила?». Это была новая работа уличного художника Loketski. Автор изобразил его на стикере и прикрепил к граниту набережной, а надпись выполнил водорастворимой краской. «Нас всех так и подмывает», — описал свой арт петербуржец.