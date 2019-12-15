Государственный музей-заповедник «Петергоф» приступил к созданию нового музея с рабочим названием «Энциклопедия садов», пишет ТАСС.
В Петергофе к 2022 году появится «Энциклопедия садов» – музей истории садов и парков
Как сообщает руководитель музея-заповедника Елена Кальницкая, музей расположится в Большой оранжерее в Нижнем парке. «В этом здании будет обязательно музей, мы сейчас уже над ним работаем. Это будет музей истории садов и парков, музей, который мы тоже хотим сделать современным. Это уже будет 2022 год», – рассказала она.
По словам Кальницкой, в таком пространстве человек может в жаркий день остановиться, отдохнуть, посидеть и получить «огромный пласт информации». Здесь планируется создать искусственную среду бытования, в которой будут представлены подлинные музейные предметы, например, исторические садовые инструменты – у авторов проекта есть чертежи, по которым они планируют их изготовить, чтобы показать, «как наши далекие предшественники ухаживали за садами».
Кроме того, сейчас разрабатывается еще один музей «Государевы потехи – 2» в павильоне «Катальная горка» в Ораниенбауме. «Это будет рассказ о тех императорских забавах, о которых мы не рассказали в «Петергофе». Туда войдет охота, туда войдут балы. Но, во всяком случае, работа уже началась», – добавила Кальницкая.
Государственный музей-заповедник «Петергоф» включает более 30 музеев. Фонтанная система Петергофа, одна из крупнейших в мире, насчитывает 147 фонтанов, действующих в Верхнем саду и Нижнем парке бывшей императорской резиденции, основанной Петром Великим в 1710 году.
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