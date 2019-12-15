В Петергофе к 2022 году появится «Энциклопедия садов» – музей истории садов и парков

Кроме того, сейчас разрабатывается еще один музей «Государевы потехи – 2» в павильоне «Катальная горка» в Ораниенбауме. «Это будет рассказ о тех императорских забавах, о которых мы не рассказали в «Петергофе». Туда войдет охота, туда войдут балы. Но, во всяком случае, работа уже началась», – добавила Кальницкая.