В 2018 году Новиков был приговорен к 2,5 годам условно по делу о мошенничестве — его обвинили в хищении более чем 30 миллионов рублей, предназначавшихся на реконструкцию Запасного дома Зимнего дворца. Позже ущерб был возмещен, а Эрмитаж отказался от претензий. «Следствием установлено, что причиненный ущерб составляет 30 миллионов 626 тысяч рублей. Ущерб возмещен в долевом соотношении: 30 миллионов рублей возместил Новиков и более 600 тысяч — Коченов», — сообщили тогда адвокаты.

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал назначение Новикова «нестандартным ходом» министерства, отметив, что Эрмитаж официально снял претензии к нему после того, как он компенсировал весь нанесенный финансовый ущерб.

«Это, конечно, нестандартный ход министерства, но, тем не менее, ход интересный. Михаил Новиков - большой, крупный специалист и знаток строительного дела, он точно так же знаток всяких нюансов строительного дела, так что посмотрим, как он будет в этой сфере работать. Был нанесен финансовый ущерб, ущерба инженерного нанесено не было, так что формальных претензий у Эрмитажа к нему нет», — сказал Пиотровский.

Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил состав президиума экспертного совета. В него вошли 15 участников, среди которых три бывших председателя правительства и представители научных кругов — в том числе генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и ректор СПбГУ Николай Кропачев.