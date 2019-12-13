Напавших на компанию молодых девушек в Петербурге отпустили под обязательство о явке

Как стало известно ранее, к избиению имеют отношение трое петербуржцев возрасте от 16 до 19 лет. Один из них — учащийся 7 класса школы, второй — безработный, а третий, самый старший из них — студент юридического факультета одного из петербургских вузов. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ — «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Как пишет ТАСС со ссылкой на Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, их отпустили — одного под подписку о невыезде, еще двое под обязательство о явке.

Напомним, вечером 9 декабря компания неизвестный мужчин напала на четырех молодых девушек, которые шли по Лиговскому проспекту. Причиной стал их внешний вид — девушек оскорбляли, называли лесбиянками и перекрывали дорогу, когда те пытались уйти. Спасаясь от мужчин, девушки забежали в кофейню, где одна из них пыталась достать перцовый баллончик — в этот момент один из мужчин ударил ее в лицо.

Медики, приехавшие на место случившегося, осмотрели пострадавшую и увезли в больницу, где у Екатерины диагностировали сотрясение мозга без травматических изменений и множественные травмы лица. Девушке также зашили губу.