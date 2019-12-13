«Группа неформалов», троих петербуржцев в возрасте от 16 до 19 лет, которые были задержаны за нападение на компанию молодых девушек вечером 9 декабря и избиение одной из них, отпустили под обязательство о явке.
Напавших на компанию молодых девушек в Петербурге отпустили под обязательство о явке
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Пострадавшая, 18-летняя Екатерина Лысых. Фото: @cell__lupus
Как стало известно ранее, к избиению имеют отношение трое петербуржцев возрасте от 16 до 19 лет. Один из них — учащийся 7 класса школы, второй — безработный, а третий, самый старший из них — студент юридического факультета одного из петербургских вузов. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ — «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
Как пишет ТАСС со ссылкой на Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, их отпустили — одного под подписку о невыезде, еще двое под обязательство о явке.
Напомним, вечером 9 декабря компания неизвестный мужчин напала на четырех молодых девушек, которые шли по Лиговскому проспекту. Причиной стал их внешний вид — девушек оскорбляли, называли лесбиянками и перекрывали дорогу, когда те пытались уйти. Спасаясь от мужчин, девушки забежали в кофейню, где одна из них пыталась достать перцовый баллончик — в этот момент один из мужчин ударил ее в лицо.
Медики, приехавшие на место случившегося, осмотрели пострадавшую и увезли в больницу, где у Екатерины диагностировали сотрясение мозга без травматических изменений и множественные травмы лица. Девушке также зашили губу.
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