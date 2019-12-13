Как выглядела Греческая церковь, на месте которой сейчас находится БКЗ «Октябрьский» или роскошный «Спортинг-палас» начала 20 века, уступивший место ДК Ленсовета на Каменноостровском проспекте? «Собака.ru» публикует архивные кадры из собрания Музея истории Санкт-Петербурга, которые сейчас показывают на выставке «Город, потерянный во времени. Утраченные адреса Петербурга».
Луна-парк и церковь на Сенной: архивные фотографии исчезнувших зданий и памятников
Часть экспозиции посвящена снесенным после революции храмам, которые были неотъемлимой частью ансамблей площадей Санкт-Петербурга. Например, на шумной торговой Сенной площади возвышалась барочная Церковь Спаса на Сенной, возведенная в 1765 году. Храм взорвали вместе с соседним доходным домом 1 февраля 1961 года, а на его месте построили вестибюль наземного выхода станции метрополитена «Площадь Мира» (теперь — «Сенная площадь»). Такая же судьба постигла Церковь Святого Великомученика Димитрия Солунского при греческом посольстве (Греческую церковь). Уникальная, единственная в городе греческая православная церковь, была выстроена по проекту архитектора Р. И. Кузьмина в 60-е годы 19 века в «подлинно византийском стиле». Во время Великой Отечественной войны в храм попала немецкая авиабомба, которая, пробив главный купол, осталась лежать на мраморном полу, не взорвавшись. Здание было огорожено и в полуразрушенном состоянии простояло до 1962 года, а затем храм был снесён как «малохудожественный». Снос церкви описал Иосиф Бродский в стихотворении «Остановка в пустыне». На месте сооружения построили БКЗ «Октябрьский».
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Фотоателье К. К. Буллы. Река Мойка. Почтамтский мост и Реформатская кирха. 1910-е годы
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Неизвестный фотограф. Дом культуры работников связи (перестроенная Реформатская церковь). 1940-е годы.
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Леонид Григорьевич Андреевский (1894–1938). Введенский канал. Перспективный вид в сторону Загородного проспекта. 1927 год.
Бывший Дворец культуры работников связи на углу Набережной реки Мойки и Большой Морской улицы, известный тем, что в конце 80-х Тимур Новиков устраивал там техно-вечеринки, когда-то был...Немецкой реформатской кирхой.
Храм был построен в 70-е годы 19 века. Церковь закрыли в 1929 году — в ней разместили общежитие, а через несколько лет начали перестраивать в здание ДК по проекту архитекторов П.М. Гринберга и Г.С. Райца. Здание в стиле конструктивизма построено с использованием существующих стен. Функционально переделка заключалась в том, что со стороны нефа устраивался зрительский зал, а колокольня превращалась в башнеобразный пилон. Почти вовсю высоту пилона шел огромный витраж. Зал также имел значительное остекление. Позже проект подвергался переделкам, пока наконец не вылился в те формы, которые мы видим теперь.
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Фотоателье К. К. Буллы. Вид на памятник императору Александру II на фоне Александровской больницы. Начало 1900-х годов.
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Фотоателье К. К. Булла. Памятник Саперному батальону на Кирочной улице. 1899 год
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Л. Г. Андреевский. Площадь Восстания до реконструкции. До 1936 года
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Памятник великому князю Николаю Николаевичу Старшему на Манежной площади. 1914–1918 годы
После революции наряду с культовыми сооружениями под «удар» попали скульптурные памятники императорам и членам царской семьи, также являвшиеся неотъемлемой частью городской среды Петербурга. Как выглядели исчезнувшие с петербургских улиц монументы Петру I на Большеохтинском проспекте и Кирочной улице, Екатерине II перед Обуховской больницей и на набережной реки Фонтанки, Александру I перед зданием Александровского лицея на Каменноостровском проспекте, Александру II у Александровской больницы, великому князю Николаю Николаевичу на Манежной площади, принцу Петру Ольденбургскому у Мариинской больницы на Литейном проспекте напомнят многочисленные фотографии на выставке.
Чугунный цепной Египетский мост через Фонтанку, имевший богатое архитектурное оформление в «египетском стиле», был торжественно открыт в 1826 году. Пышная переправа прослужила 79 лет, но 20 января 1905 года по мосту проходил эскадрон гвардейской кавалерии, навстречу которому двигались 11 саней с возницами. В этот момент мост рухнул на лёд Фонтанки — обошлось без человеческих жертв, но погибли три лошади. Современный облик мост получил в 1955 году, когда его отстроили в металле.
Особенно примечательны две фотографии, рассказывающие о сфере развлечений в Санкт-Петербурге-Петрограде 10-х годов XX века — время, когда состоятельные горожане ходили в роскошные кинотеатры с пальмами и лепниной, катались на роликовых коньках на Скейтинг-рингах и танцевали танго. На первой фотографии — Луна-парк на улице Декабристов. Он находился на месте современного Концертного зала Мариинки находился и представлял собой многофункциональный развлекательный центр с ресторанами, театрами, варьете и аттракционами. Там можно было покататься на «чертовом колесе» и посмотреть на обитателей «деревни Сомали», то есть жителей африканского континента, выставленных на потребу публике. В театре Луна-парка ставили свои первые спектакли футуристы. На второй фотографии — роскошный «Спортинг-палас» на Каменноостровском проспекте, построенный на деньги магнатов Башкировых. В нём размещались крупнейший в городе синематограф, ресторан и концертный зал, но главным сооружением был зал для катания на роликовых коньках — «скэтинг-ринг». Сейчас на его месте находится здание ДК Ленсовета, построенное в 1931—1938 годах по проекту Е. А. Левинсона и В. О. Мунца. В железобетонную коробку бывшего «Спортинг-паласа» был встроен театральный зал на 2200 мест с партером-амфитеатром и двумя балконами, опоясанный кольцевым фойе.
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Неизвестный фотограф. Невский проспект. Перспективный вид с Михайловской улицы на здание Городской Думы, часовню и Перинную линию. Кон. XIX в.
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Неизвестный фотограф. Часовня на Николаевском мосту. Вид в сторону Васильевского острова 2-я пол. XIX в.
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Джованни Бианки (1812–1893). Богослужение в часовне у Летнего сада. Вид со стороны набережной реки Невы. 1880-е годы.
«Город, потерянный во времени. Утраченные адреса Петербурга»
Особняк Румянцева
12 декабря–14 июня
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