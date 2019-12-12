Сотрудники главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили о задержании «группы неформалов» — мужчин, напавших на компанию молодых девушек вечером 9 декабря.
В Петербурге задержаны подозреваемые, напавшие на компанию молодых девушек. Одна из них получила сотрясение мозга
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Пострадавшая, 18-летняя Екатерина Лысых. Фото: @cell__lupus
По предварительной версии, к избиению имеют отношение трое петербуржцев возрасте от 16 до 19 лет. Один из них — учащийся 7 класса школы, второй — безработный, а третий, самый старший из них — студент юридического факультета одного из петербургских вузов. Сообщается, что при обыске у него обнаружили и изъяли копаные патроны, которые будут направлены на экспертизу.
По результатам проверки дознаватели УМВД России возбудили уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ — «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В настоящее время по местам проживания задержанных проводятся обыски с целью выявления незаконной деятельности, а также решается вопрос об избрании меры наказания.
Напомним, вечером 9 декабря компания неизвестный мужчин напала на четырех молодых девушек, которые шли по Лиговскому проспекту. Причиной стал их внешний вид — девушек оскорбляли, называли лесбиянками и перекрывали дорогу, когда те пытались уйти. Спасаясь от мужчин, девушки забежали в кофейню, где одна из них пыталась достать перцовый баллончик — в этот момент один из мужчин ударил ее в лицо.
Медики, приехавшие на место случившегося, осмотрели пострадавшую и увезли в больницу, где у Екатерины диагностировали сотрясение мозга без травматических изменений и множественные травмы лица. Девушке также зашили губу.
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