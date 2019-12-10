В центре Петербурга семеро мужчин напали на компанию молодых девушек. Одна из них получила сотрясение мозга и травмы лица

Как пишет «Бумага» со ссылкой на петербурженку Алину, подругу избитой девушки, это произошло вечером 9 декабря, примерно в 22:00. «Они начали оскорблять нас в грубой форме из-за того, что у девочек своеобразный вид. Начались обзывания типа: «Вы что, лесбиянки?». Они подходили слишком близко, спрашивали, что у нас в карманах. Мы пытались уйти дальше, но мужчины перекрывали нам ходы. В итоге нам удалось все-таки забежать в какую-то кофейню. Я попыталась вызвать охрану, но не успела», — рассказала изданию Алина.

В кофейне одна из девушек пыталась достать перцовый баллончик. Это заметил один из нападавших мужчин и ударил ее в лицо. После этого 18-летняя Екатерина Лысых побежала за ними, «чтобы узнать, зачем они такое делают» — мужчины несколько раз ударили девушку по лицу, виску и голове, после чего скрылись. Медики, приехавшие на место случившегося, осмотрели пострадавшую и увезли в больницу, где у Екатерины диагностировали сотрясение мозга без травматических изменений и множественные травмы лица. Девушке также зашили губу.

Екатерина Лысых не помнит часть произошедшего — ее подруги предполагают, из-за шока. С пострадавшими пообещал связаться участковый, однако они не хотят ждать и планируют самостоятельно обратиться в полицию.

UPD: Как сообщили «Собака.ru» в Главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ночь на 10 декабря в полицию Центрального района поступила телефонограмма из медицинского учреждения, в которой сообщалось о том, что за медицинской помощью обратилась девушка — с травмами, полученными в результате конфликта 9 декабря с неизвестными у дома 48 по Лиговскому проспекту. По данному факту проводится проверка.