На 6-й линии Васильевского острова закрыли чебуречную «Весна» — одну из старейших в Петербурге. Заведение было открыто в 1962 году и стало знаковым местом у горожан — туда ходили еще детьми, а в студенчестве отмечали успешно закрытые сессии.
На Васильевском острове закрыли чебуречную «Весна» — одну из старейших в Петербурге
Сейчас петербуржцы выражают сожаления из-за закрытия чебуречной — знакового места не только среди жителей Васильевского острова, но и других районов. «Мы туда даже специально ездили пару раз. Очень жаль», — пишут горожане.
«Я все детство туда ходил с родителями! В юности с парнями захаживал, хлопнуть по рюмашке под чинахи. Грустно, очень грустно! Как писали выше, место действительно знаковое», «Меня с этой чебуречной познакомил мой папа. Когда он заболел и не мог туда сам ходить, мы туда с сыном ходили специально для него покупать чебуреки по его просьбе», «Какие знаковые и легендарные места исчезают... Блокадная булочная на Каменноостровском тоже закрылась... Так грустно все это…», «Да, жаль, мы студентами после стипендии заходили, еще летом работали», — реагируют петербуржцы.
О закрытии чебуречной на Васильевском стало известно еще 20 ноября. Информация об этом поступила напрямую от генерального директора заведения. Причина закрытия не называется.
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Напомним, на прошлой неделе петербуржцы требовали сохранить блокадную булочную на Каменноостровском проспекте, где зимой 1941-1942 годов ленинградцы получали по карточкам 125 граммов хлеба. Для этого они даже запустили петицию, в которой в частности указывали на необходимость сберечь экспозицию об истории булочной, которая хранилась в помещении и включала в себя реальные фотографии «блокадного времени», которые собрали местные жители. Однако оказалось, что булочную сохранят. Ее закрыли не на всегда, а на ремонт — «для поддержания конкурентоспособности».
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