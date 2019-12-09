Duran опубликовал комикс, в котором объясняет, почему в Петербурге сразу 10 Советских улиц. Все дело в пятнице!

Сюжет нового комикса Duran рассказывает о чиновнике, которому 5 октября 1923 года поручили придумать новые названия для десяти улиц возле Николаевского вокзала (ныне — Московского). Предполагалось, что он назовет их в честь «товарищей, отличившихся в деле революции». Однако на решение задачи у чиновника был только вечер пятницы, которые его друзья предлагали провести иначе. Торопясь уйти с работы, он назвал все улицы одинаково — 1-я Советская, 2-я Советская, 3-я Советская и так далее.

Напомним, ранее Duran выпустил комикс о том, как устраиваются работать смотрителями в Эрмитаж. Попасть на работу мечты не так-то просто: для этого нужно найти место, освободившееся от предыдущего смотрителя. Еще один комикс художника — про депутата-гомофоба, который очень сильно похож на Виталия Милонова. По сюжету, маленький мальчик в очках помогает девочке отбиться от толпы хулиганов, но потом оказывается, что это вовсе не девочка. А в преддверии зимы посмотрите комикс по петербуржца, который сломал ногу из-за плохой уборки снега. У героя, который долго откладывал сериалы, игры и книги, появилась масса свободного времени на развлечения.