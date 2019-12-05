В Сети появились первые фотографии строительства вестибюля станции метро «Путиловская»

Наземный вестибюль «Путиловской» расположен неподалеку от станции «Кировский завод» и выходит главным фасадом на улицу Васи Алексеева. Он будет создан из двух прямоугольных объектов, расположенных под углом друг к другу, а часть здания будет выполнена в виде галереи с двойными колоннами-пилонами, в которую войдут торговые помещения. В настоящий момент на строительной площадке продолжается скважины для труб системы заморозки грунта.

Станция «Путиловская» Красносельско-Калининской линии метрополитена будет трехзальной — колонного типа. Для безопасности между поездом и посадочной платформой, ширина которой составит 16,3 метра, установят автоматические двери. Основной композиции станет центральный зал с арками из нержавеющей стали, динамичные формы которых будут показаны на контрасте с белым потолком и светлым полом, что визуально расширит пространство.

Напомним, ранее Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга показал новые проектные изображения станций Красносельско-Калининской линии метрополитена — «Путиловская» и «Юго-Западная» («Казаковская»). Именно на этих, строящихся в данный момент станциях технические и архитектурно-планировочные решения были пересмотрены. В Смольном объяснили, почему ускорить процесс строительства «не представляется возможным» — спешка может привести к снижению качества, а также нарушению нарушению технологического процесса строительства.