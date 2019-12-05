Петербургский блогер Подземник показал первые фотографии со строительной площадки вестибюля станции «Путиловская» Красносельско-Калининской линии метрополитена. Они были сделаны 29 ноября — на снимках видно, как по периметру будущего входа на станцию ведут разработку котлована для сооружения форшахты стены в грунте.
В Сети появились первые фотографии строительства вестибюля станции метро «Путиловская»
Наземный вестибюль «Путиловской» расположен неподалеку от станции «Кировский завод» и выходит главным фасадом на улицу Васи Алексеева. Он будет создан из двух прямоугольных объектов, расположенных под углом друг к другу, а часть здания будет выполнена в виде галереи с двойными колоннами-пилонами, в которую войдут торговые помещения. В настоящий момент на строительной площадке продолжается скважины для труб системы заморозки грунта.
Станция «Путиловская» Красносельско-Калининской линии метрополитена будет трехзальной — колонного типа. Для безопасности между поездом и посадочной платформой, ширина которой составит 16,3 метра, установят автоматические двери. Основной композиции станет центральный зал с арками из нержавеющей стали, динамичные формы которых будут показаны на контрасте с белым потолком и светлым полом, что визуально расширит пространство.
Напомним, ранее Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга показал новые проектные изображения станций Красносельско-Калининской линии метрополитена — «Путиловская» и «Юго-Западная» («Казаковская»). Именно на этих, строящихся в данный момент станциях технические и архитектурно-планировочные решения были пересмотрены. В Смольном объяснили, почему ускорить процесс строительства «не представляется возможным» — спешка может привести к снижению качества, а также нарушению нарушению технологического процесса строительства.
Ранее Подземник также показал, как сейчас выглядит замороженная строительная площадка и тоннели станции метрополитена «Кудрово». Некоторые шахты были построены еще в 1990-х годах — во время работ над станцией метро «Народная». По подсчетам, получение финансирования на строительство новой станции может затянуться, что приведет к переносу сроков сдачи объекта в эксплуатацию — ожидалось, что пассажиры смогут начать пользоваться продолжением Лахтинско-Правобережной линии метрополитена уже к концу 2025 года. Однако проект планировки метро от станции «Улица Дыбенко» до Кудрова все-таки подготовят.
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