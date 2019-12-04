Власти Ленобласти заявили о необходимости реконструировать станцию метро «Девяткино»

«Когда строилась эта станция, там была маленькая деревня «Мурино» и небольшой поселок «Девяткино», я не говорю про саму платформу, я говорю про выход из метро, который очень узкий. Сегодня, когда тысяча людей идет туда утром и тысяча выходит вечером, там создается большая давка. Необходимо расширить вход в метро и разграничить потоки на вход и на выход», — заявил Дрозденко. Он также отметил, что Ленобласть готова участвовать в работах, однако проектирование и утверждение итогов остается за метрополитеном Петербурга.

Станция метрополитена «Девяткино» была открыта 29 декабря 1978 года и до 1 июля 1992 года носила название «Комсомольская». Она является единственной в России, построенной в сельской местности и ставшей затем городом. К 2020 году возле станции планируется завершить строительство первого этапа транспортно-пересадочного узла «Девяткино», который объединит автобусный вокзал, станцию метро и железнодорожную станцию. По оценкам управления по транспорту Ленинградской области, его ежедневный пассажиропоток составит почти 62 тысячи человек.

Напомним, вторая станция в Ленобласти, согласно плану развития петербургского метрополитена, должна появиться к середине следующего десятилетия. Еще в декабре 2018 года правительства назвали плановые сроки сдачи станции «Кудрово» в эксплуатацию — ожидалось, что пассажиры смогут начать пользоваться продолжением Лахтинско-Правобережной линии метрополитена уже к концу 2025 года. Однако в связи с непредусмотренным федеральным финансированием строительство может затянуться. В 2019 году стало известно, что Министерство транспорта России не предусматривает выделение федеральных средств на строительство станции.