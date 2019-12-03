За первые два дня календарной зимы в Петербурге за медицинской помощью обратились 200 человек, пострадавших после падения на лед. Такие данные приводит Городская станция скорой медицинской помощи. В Комитете по благоустройству говорят о 123 травмированных только 1 декабря.
За первые два дня зимы 200 человек получили травмы из-за гололеда в Петербурге
За первый день календарной зимы в Петербурге травмы получили 123 человека, 2 декабря — еще 67 горожан. Сильнее всего пострадали жители Фрунзенского района — 10 человек, в Московском и Калининском по 9 пострадавших, еще по 7 — в Невском и Кировском районах. Руководитель пресс-службы Фрунзенского района Михаил Калинин отмечает: утверждать, что петербуржцы пострадали именно из-за гололеда или некачественной уборки улиц, неверно.
«Надо понимать, что нам приходит по утрам сводка из городской станции медицинской помощи о количестве травм и мы по каждому случаю проводим расследование. Сейчас расследование выявило, что из десяти травм четыре получены не на территории нашего района, но нашими жителями. Еще по пяти случаям у нас отсутствуют контактные данные обратившихся, и установить причину получения ими травм не представляется возможным. Про гололед — пока просто домыслы. Сейчас мы точно можем говорить только об одном случае, но я не могу подтвердить, что это был гололед. Это была травма, полученная в зимний период», — приводит его слова «Фонтанка».
Напомним, в период с 1 декабря 2018 года по 20 февраля 2019-го количество травм по причине падения на лед и обрушения наледи с крыш в Петербурге составило 4075, 3734 человека были доставлены в стационары. Зима-2019 в Петербурге выдалась ненастная — из-за этого в городе были зафиксированы случаи травм и смертей петербуржцев, разбивались машины, на происходящее реагировали художники и рисовали злободневные комиксы (смех — лучшее лекарство!), а крыши и вовсе обливали кипятком для удаления ледяной корки. Мы уже не говорим о мемах про лопаты и видео покорения высоченных снежных гор. О том, что еще происходило этой зимой в Петербурге, читайте в нашем материале.
Для предотвращения проблем власти Петербурга уже сейчас готовятся к наступлению холодов. Так, к декабрю крыши двух тысяч домов в Петербурге подвергнуться модернизации по технологии «холодный чердак» — или же под кровлей проложат нагревающие кабели, с помощью которых Смольный планирует бороться с главными проблемами зимы в Петербурге — сосулями и наледью. Как показала практика прошлого года, снегопады и усиленная уборка крыш старым методом стала причиной массовых жалоб на протечки в крышах. Кроме того, улицы Петербурга планируют перекрывать на время уборки снега.
28 октября власти проверили готовность коммунальных служб к зиме. Тогда оказалось, что в городе не хватает уборочной техники. Спустя ровно месяц, 28 ноября, за два дня до начала календарной зимы, 56-летний петербуржец поскользнулся на гололеде возле станции метро «Бухарестская». Мужчину госпитализировали в НИИ скорой помощи, где диагностировали закрытую травму черепа и сотрясение мозга.
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