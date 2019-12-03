За первые два дня зимы 200 человек получили травмы из-за гололеда в Петербурге

За первый день календарной зимы в Петербурге травмы получили 123 человека, 2 декабря — еще 67 горожан. Сильнее всего пострадали жители Фрунзенского района — 10 человек, в Московском и Калининском по 9 пострадавших, еще по 7 — в Невском и Кировском районах. Руководитель пресс-службы Фрунзенского района Михаил Калинин отмечает: утверждать, что петербуржцы пострадали именно из-за гололеда или некачественной уборки улиц, неверно.

«Надо понимать, что нам приходит по утрам сводка из городской станции медицинской помощи о количестве травм и мы по каждому случаю проводим расследование. Сейчас расследование выявило, что из десяти травм четыре получены не на территории нашего района, но нашими жителями. Еще по пяти случаям у нас отсутствуют контактные данные обратившихся, и установить причину получения ими травм не представляется возможным. Про гололед — пока просто домыслы. Сейчас мы точно можем говорить только об одном случае, но я не могу подтвердить, что это был гололед. Это была травма, полученная в зимний период», — приводит его слова «Фонтанка».