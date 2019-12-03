«Снег просто смоет»: главный синоптик Петербурга рассказал о надвигающемся потеплении

Смена «минуса» на «плюс» произойдет в ночь на 4 декабря — уже к вечеру среды воздух прогреется до 1-3 градусов выше нуля. «Скорее всего снежный покров за это время сойдет. Потепление будет сопровождаться осадками в виде дождя. За городом снег, конечно, не исчезнет, а вот в Петербурге его просто смоет. На севере и юге Ленобласти не будет так тепло, хотя тоже 0…+1 градус будет», — рассказал 78.ru Колесов.

В четверг, 5 декабря, ночью от 1 до 3 градусов выше нуля, днем — от 2 до 4 со знаком «плюс». Пятница, 6 декабря, станет самым теплым днем недели — в городе ожидают от +3 до +5 градусов. Все это время петербуржцам стоит быть готовыми к осадкам в виде дождя. Курс на зиму погода вновь возьмет в выходные — температура воздуха станет отрицательной, а дождь превратится в уверенный снег.

Напомним, декабрь в Петербурге возместит дефицит осадков ноября. В уходящем месяце их сумма не дотянула и до половины нормы, зато в грядущем ожидается даже больше обычного — как прогнозируют синоптики, петербуржцам стоит приготовиться к облачной погоде с частыми осадками в виде снега.