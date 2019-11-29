Петербуржец получил травму черепа и сотрясение мозга, поскользнувшись на гололеде возле станции метро «Бухарестская»

56-летний петербуржец стал первой жертвой плохой уборки улиц — за два дня до начала календарной зимы. При этом для предотвращения образования гололеда и расплавления снежных отложений на грядущую зиму в Петербурге заготовлено 100 тысяч тонн соли — это на 80 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Солью в чистом виде, без смешивания с песком, планируют посыпать дороги в самые опасные погодные условия.

«Эта мера направлена на более активное использование солевых растворов как для превентивной обработки дорожных покрытий, так и для расплавления снежных и ледяных отложений. Предусматривается точечная обработка локальных мест образования наледей. Также при резких понижениях температуры может быть использована 50-процентная соляная смесь либо техническая соль в чистом виде», — рассказал 28 ноября исполняющий обязанности главы Комитета по благоустройству Петербурга Сергей Малинин.