Сегодня утром, 28 ноября, 56-летний петербуржец поскользнулся на гололеде возле станции метро «Бухарестская». Мужчину госпитализировали в НИИ скорой помощи, где диагностировали закрытую травму черепа и сотрясение мозга.
Петербуржец получил травму черепа и сотрясение мозга, поскользнувшись на гололеде возле станции метро «Бухарестская»
56-летний петербуржец стал первой жертвой плохой уборки улиц — за два дня до начала календарной зимы. При этом для предотвращения образования гололеда и расплавления снежных отложений на грядущую зиму в Петербурге заготовлено 100 тысяч тонн соли — это на 80 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Солью в чистом виде, без смешивания с песком, планируют посыпать дороги в самые опасные погодные условия.
«Эта мера направлена на более активное использование солевых растворов как для превентивной обработки дорожных покрытий, так и для расплавления снежных и ледяных отложений. Предусматривается точечная обработка локальных мест образования наледей. Также при резких понижениях температуры может быть использована 50-процентная соляная смесь либо техническая соль в чистом виде», — рассказал 28 ноября исполняющий обязанности главы Комитета по благоустройству Петербурга Сергей Малинин.
Напомним, зима-2019 в Петербурге выдалась ненастная — из-за этого в городе были зафиксированы случаи травм и смертей петербуржцев, разбивались машины, на происходящее реагировали художники и рисовали злободневные комиксы (смех — лучшее лекарство!), а крыши и вовсе обливали кипятком для удаления ледяной корки. Мы уже не говорим о мемах про лопаты и видео покорения высоченных снежных гор. О том, что еще происходило этой зимой в Петербурге, читайте в нашем материале.
Для предотвращения проблем власти Петербурга уже сейчас готовятся к наступлению холодов. Так, к декабрю крыши двух тысяч домов в Петербурге подвергнуться модернизации по технологии «холодный чердак» — или же под кровлей проложат нагревающие кабели, с помощью которых Смольный планирует бороться с главными проблемами зимы в Петербурге — сосулями и наледью. Как показала практика прошлого года, снегопады и усиленная уборка крыш старым методом стала причиной массовых жалоб на протечки в крышах. Кроме того, улицы Петербурга планируют перекрывать на время уборки снега. А еще ровно месяц назад власти проверили готовность коммунальных служб к зиме. Тогда оказалось, что в городе не хватает уборочной техники.
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