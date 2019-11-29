Как писала «Фонтанка», Дмитрий Петров нашел нарколабораторию случайно. Его вызвала жительница поселка Обуховец Тосненского района, которой не давал покоя резкий химический запах, распространяющийся со стороны участка с ангаром.

Вечером 20 ноября участковый пришел с проверкой — и обнаружил наркотические вещества. Вызвав подкрепление, сотрудники полиции в ходе обыска насчитали около 80 тонн прекурсоров наркотических средств и более 2 тонн порошкообразного вещества, а также изъяли полуфабрикат наркотического средства весом 5,8 тонн.

27 ноября начальник Главного управления МВД России генерал-майор полиции Роман Плугин поощрил участкового Дмитрия Петрова, лично наградив премией в размере 50 тысяч рублей и предписав выдать ему ведомственную награду. Благодаря работе Петрова другие сотрудники ликвидировали подпольную лабораторию, незаконный оборот которой мог бы составить порядка 7 миллиардов рублей.

По делу о незаконном производстве, сбыте и транспортировке запрещенных веществ задержаны трое человек. «Практика премирования простых сотрудников полиции за решительность и профессионализм при раскрытии серьезных преступлений приняла уже традиционный характер», — отмечают в МВД.