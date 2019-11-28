По мнению создателей бренда, новый дизайн «Ветеранов» поможет в формировании единого образа района, поддержит инициативы, увеличит узнаваемость и лояльность аудитории внутри района, а также поспособствует эффективно решить задачи по созданию рекламных материалов в едином стиле. Проект не был согласован с муниципальными органами власти и был реализован на некоммерческой основе — им могут пользоваться как местные жители, так и владельцы бизнеса.

«Непрерывное осмысление места, в котором мы живем и которое формирует нас как личность с самого детства — это практика, которая делает нас людьми. Бренд — это хороший инструмент, с помощью которого мы можем не только изучать, но и воздействовать на реальность. Казалось бы, окраины не имеют духовной энергии Петербурга, но в этом и уникальная возможность — через особый дзен периферии прочувствовать эстетический код северной столицы, особую ауру, которая содержит мощный эстетический заряд. Превратить ее в работающую систему, которая в состоянии делать этот мир лучше здесь и сейчас — задача проекта», — говорит бренд-стратег арт-группы Григорий Храбров.