Инициативная арт-группа, состоящая из петербургских дизайнеров, урбанистов, бренд-стратегов и специалистов по коммуникациям, создала независимый бренд района «Ветеранов». Его символом стала красная гвоздика, а слоганом — фраза «Панельки расцветают».
Петербургские дизайнеры создали независимый бренд района «Ветеранов». Его символ — красная гвоздика
«Район «Ветеранов» помнит, как кататься зимой на санках, прыгать по гаражам, кормить белок и уток, гулять по парку, ходить в гости к соседям. Эта простота и честность здесь сохранились. На платформе этих ценностей у жителей рождаются инициативы по развитию окружения. Этот район без сложных слов расскажет городу, что этот «спальник» не спит. Время расцветать», — говорят создатели бренда, представляя новый слоган района «Панельки расцветают».
Символом бренда стала красная гвоздика, что, по мнению его создателей, является преданностью традиционным ценностям, честной жизни, твердому характеру и уважению к прошлому. Помимо слогана и символа «Ветеранов» дизайн-код района также вошли шрифты, которые можно взять бесплатно как для личного, так и коммерческого использования — например, для создания визиток или объявлений.
По мнению создателей бренда, новый дизайн «Ветеранов» поможет в формировании единого образа района, поддержит инициативы, увеличит узнаваемость и лояльность аудитории внутри района, а также поспособствует эффективно решить задачи по созданию рекламных материалов в едином стиле. Проект не был согласован с муниципальными органами власти и был реализован на некоммерческой основе — им могут пользоваться как местные жители, так и владельцы бизнеса.
«Непрерывное осмысление места, в котором мы живем и которое формирует нас как личность с самого детства — это практика, которая делает нас людьми. Бренд — это хороший инструмент, с помощью которого мы можем не только изучать, но и воздействовать на реальность. Казалось бы, окраины не имеют духовной энергии Петербурга, но в этом и уникальная возможность — через особый дзен периферии прочувствовать эстетический код северной столицы, особую ауру, которая содержит мощный эстетический заряд. Превратить ее в работающую систему, которая в состоянии делать этот мир лучше здесь и сейчас — задача проекта», — говорит бренд-стратег арт-группы Григорий Храбров.
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